Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Floortje Dessing bezoekt met uitsterven bedreigd eiland Pitcairn: ‘Ik wil niet dat het verdwijnt’

Een piepklein bewoond eiland in het midden van de Zuidelijke Stille Oceaan. Floortje Dessing zocht met haar programma Floortje naar het einde van de wereld één van de bewoners van Pitcairn op, die alles in het werk stelt om het eilandleven voort te laten bestaan. „Zeven generaties voorouders hebben hier gewoond.”

Tik Pitcairn (Brits overzees gebied) in op Google Maps en je ziet midden in de enorme Zuidelijke Stille Oceaan, mijlenver van het vaste land, een minuscuul eilandje gemarkeerd worden. Een eiland met een rijke geschiedenis, maar dat in haar voortbestaan wordt bedreigd.

Pitcairn is thuis

Dessing gaat op bezoek bij eilandbewoner Jaqcui, die op Pitcairn geboren werd, maar na haar studie de wereld over reisde om als apotheker aan de slag te gaan en uiteindelijk op Saba belandde. „De anonimiteit was fijn voor een tijdje. Niemand wist wie ik was”, vertelt ze bij haar huis met uitzicht op de oceaan. „Het was heel fijn. Maar ik miste Pitcairn enorm.”

„Dit is thuis. Ik miste de band met het land, mijn huis, de gemeenschap.” En dus probeert ze nu een leven op te bouwen tussen het Caribische eiland Saba en Pitcairn, iets dat maar voor weinigen is weggelegd vanwege de hoge reiskosten.

Bevolkingsaantal Pitcairn neemt af

Dat stelt het eiland voor hoge uitdagingen. Wie weggaat, komt niet zomaar meer terug en dus is het bevolkingsaantal in een paar decennia afgenomen naar minder dan vijftig mensen. Gepensioneerden repareren wegen en doen ander zwaar werk. „De werkelijkheid is dat er vijf mensen van onder de dertig zijn. Bijna alle anderen zijn 45+. Je hebt jonge werkkrachten nodig om de boel gaande te houden.”

Daarom neemt het Pitcairn zoveel mogelijk maatregelen om aantrekkelijk te zijn voor mensen die zich er willen vestigen, zoals een grote supermarkt en het aanbieden van gratis grond. „Je kiest een plek die niet in gebruik is, het komt op je naam en je bouwt je huis.”

Toch komen er maar mondjesmaat mensen op af. „Ze moeten houden van het leven op een geïsoleerd eiland. Soms willen mensen naar een eiland om zich af te sluiten van de wereld. Maar op zo’n klein eiland weet iedereen alles van je. Je kunt je nergens verstoppen. Mensen verwachten het omgekeerde van de werkelijkheid.”

Zeven generaties voorouders

Jaqcui wil er niet aan denken wat het betekent als het eiland onbewoond wordt. „Ik wil mijn best doen jongeren hier te krijgen. Het is mijn thuis. Ik wil niet dat het verdwijnt. Zo simpel is het. Zeven generaties voorouders hebben hier gewoond. Het zou onverantwoordelijk zijn dat te laten verdwijnen.”

Vorige Volgende

Reacties