Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Floortje naar het einde van de wereld: van carrière in Midden Oosten naar (bijna) onbewoond Noors eiland

Van journalist en waarnemer voor de Verenigde Naties in het Midden-Oosten, naar eigenaar van een (bijna) onbewoond eiland voor de kust van Noorwegen. De Noorse Elena (60) kocht 17 jaar geleden een eilandje met vuurtoren. Floortje Dessing zocht haar op voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld.

Wanneer de hectiek van het moderne leven je soms te veel wordt, kan voorgoed vertrekken naar een onbewoond eiland plotseling aantrekkelijk lijken. Maar er zijn er maar weinigen die dat echt doen. De Noorse Elena hoefde niet lang na te denken toen die kans zich voordeed, al was dat aanvankelijk nooit haar plan, vertelde ze in Floortje naar het einde van de wereld gisteravond.

Gratis huis

„Ik was op zoek naar een appartement in Olso dat ik kon renoveren. Ik keek alle advertenties na in de kranten. De grote eerst, maar ik kon niets betaalbaars vinden. Bij het volgende katern kwam ik bij de kleine advertenties. Toen zag ik een heel klein stukje tekst: ‘Gratis huis in Bo, Vesteralen’. En ik dacht: wauw.”

Het eiland met de vuurtoren is dan nog niet in beeld, maar het bracht haar naar de plek waar ze uiteindelijk na 17 nog altijd woont. „Ik woonde daar een half jaar toen ik hoorde dat er een vuurtoren was die beschikbaar werd. Die is voor mij, dacht ik.”

Floortje naar het einde van de wereld naar oude ‘Sovjetbunker’

Het was liefde op het eerste gezicht. „Het overtrof al mijn verwachtingen. Al zag het er destijds uit als een oude Sovjetbunker, voelde ik meteen dat dit de plek was.”

Inmiddels zijn het huis en de vuurtoren op het eilandje gerestaureerd, runt ze er een pension en ontvangt ze vrijwilligers van over de hele wereld die haar helpen met de nog altijd niet-afgeronde verbouwing.

Niet bang voor het donker

Hoewel het nu soms een drukte van belang is in haar huis, zijn er ook tijden geweest waarin ze maandenlang alleen was. „Het is een uitdaging om stil te staan en een uitdaging om alleen te zijn. In het begin vroegen veel mensen of ik niet bang was. Voor de zee, voor het donker. Daar ben ik nooit bang voor geweest, ik heb het leren kennen. Wanneer ik weet wat er achter het donker zit, ben ik er niet bang meer voor.”

Vorige Volgende

Reacties