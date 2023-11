Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Buitenlandse Zaken doet aangifte om lekken informatie over Israël

Het ministerie van Buitenlandse zaken doet aangifte om het lekken van vertrouwelijke stukken. Het is een reactie op recente publicaties in de NRC op basis van vertrouwelijke informatie van het ministerie, laat een woordvoerder van het departement weten.

NRC publiceerde vorige week een verhaal over het sturen van reserveonderdelen voor het F-35 gevechtsvliegtuig vanuit Nederland naar Israël. Dat gebeurde na het begin van de oorlog met Hamas. Juristen van Buitenlandse Zaken waarschuwden voor mogelijke risico’s op schendingen van het oorlogsrecht, maar de export werd niet tegengehouden. Verder berichtte de krant deze week over een stuk van de defensieattaché op de ambassade in Tel Aviv waarin staat dat Israël „onevenredig geweld” gebruikt en doelbewust „civiele infrastructuur” aanvalt in de oorlog met Hamas in de Gazastrook.

„Volgens de Gedragscode Integriteit Rijk dienen ambtenaren zorgvuldig om te gaan met (vertrouwelijke) informatie. Het bewust lekken raakt het functioneren van onze organisatie in de ziel en zaagt aan het onderlinge vertrouwen van collega’s. Het raakt bovendien de veiligheid van onze mensen”, laat secretaris-generaal Paul Huijts van het ministerie in een verklaring weten. Zolang de zaak in behandeling is wil het ministerie er niet verder op ingaan.

ANP

Vorige Volgende

Reacties