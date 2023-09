Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruben maakt werkloze Amerikaan in De Erfgenaam blij met flinke erfenis

De Erfgenaam zorgt wekelijks voor enthousiaste reacties van kijkers, zo ook gisteravond weer. Een werkloze man uit Amerika bleek recht te hebben op een erfenis van bijna 40.000 euro. Ruben Nicolai ging hem dat goede nieuws persoonlijk brengen, aan de andere kant van de oceaan.

In zijn zoektocht naar de erfgenamen van reist Ruben Nicolai door Nederland om niet-geclaimde erfenissen bij de juiste erfgenaam ‘af te leveren’.

Enkele weken geleden waren de kijkers van De Erfgenaam diep onder de indruk van een kinderserviesje van twee Joodse meisjes die werden gedeporteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Erfgenaam naar LA

Gisteravond mocht Nicolai het verder van huis zoeken. Erflaatster Anna Maria White Plemp van Duivenland is in 2008 overleden, maar de rechthebbende is nooit op komen dagen. De zoektocht in Nederland loopt dood. Via een regionaal archief in Zutphen en een onderzoek dat is gedaan naar een woonadres van Anna Maria, blijkt dat ze in de jaren 60 naar Los Angeles is verhuisd. En dus vertrekt Nicolai naar LA.

Daar kreeg Anna Maria één zoon: Tyler. „Die kan heel goed nog leven!”, zegt Nicolai verrukt als hij ontdekt dat Tyler 50 jaar oud moet zijn. „We moeten op zoek naar Tyler.”

Opgeven kan niet

Dat gaat niet vanzelf. De deur wordt niet opengedaan, telefoontjes worden niet opgenomen. „Opgeven kan echt niet. Ik ben helemaal naar LA gekomen”, vindt de presentator.

Via WhatsApp krijgen de twee uiteindelijk contact en zo spreken ze af in een wegrestaurant. „Mijn moeder was een hardwerkende, lieve vrouw.” Na 29 jaar in LA ging ze terug naar Nederland. In 2008 overleed ze. „Ik wist van niets. Ik bleef maar bellen, maar de telefoon bleef maar rinkelen. Maandenlang. Ik snapte niet waarom niemand opnam. Mijn neven hebben alles geregeld.”

Hij is ziek en werkeloos en moet van weinig rondkomen. Dat er ergens een nalatenschap moest zijn, wist hij. Maar als Ruben hem het bedrag vertelt wat hij namens het programma De Erfgenaam komt brengen, is hij verbaasd. „Geweldig”, reageert hij. „Dat is veel meer dan ik had gedacht. Ik heb nog nooit zoveel geld in één keer ontvangen.”



