Kijkers DNA Singers storen zich aan nieuw element in show: ‘Stop daarmee’

In het nieuwe seizoen van DNA Singers ontstaat veel commotie over een nieuw onderdeel in de show. Mensen uit het publiek zijn uitgerust met een microfoontje en kunnen zo live commentaar geven. De kijkers zien het element liever gisteren dan vandaag verdwijnen.

Verbazing alom bij kijkers van het programma DNA Singers. Commentaar komt namelijk niet alleen bij de spelteams vandaan, maar ook vanuit het publiek. En dat valt niet in de smaak.

Familie centraal in DNA Singers

In DNA Singers treden familieleden van bekende Nederlandse artiesten op. Twee teams, onder leiding van Jeroen van Koningsbrugge en Jaap Reesema, moeten raden van wie de onbekende op het podium familie is. Vorig jaar was het publiek diep geraakt door het optreden van de dochter van Ben Cramer.

Gisteravond bestonden de teams uit Jaap Reesema en Lisa Lois en Jeroen van Koningsbrugge en Nicollette Kluijver. Terwijl die vier met elkaar in conclaaf zijn van wie de artiest op het podium familie is, gaat de camera plotseling naar twee willekeurige vrouwen. „Geen idee wie het is”, zeggen ze tegen elkaar over de optredende artiest.

Als kijker heb je geen idee naar wie of wat je kijkt en denk je haast dat het een foutje in de productie is. Maar dan herhaalt het zich bij de volgende optredens.

Spelonderdeel na twee afleveringen terug

Het commentaar vanuit het publiek blijkt een nieuw toegevoegd spelelement te zijn. In de eerste aflevering van DNA Singers zat het ook al, maar in de tweede aflevering leek het eruit te zijn gehaald. Bij de derde aflevering is het toch weer toegevoegd. Tot irritatie van veel kijkers. Massaal deelden ze hun ongenoegen op X.

„Stop met die onzin”, reageert iemand. „Ik erger me kapot”, zegt een ander.



Hè bah het commentaar leverende publiek is weer terug. Jammer @RTL4 #dnasingers — Chantal de Vogel (@Vogeltje78) September 16, 2023



Pfffff, wat is dat? Is dat nieuw? Commentaar van publiek in de zaal. Gisteren al bij #HGT en nu ook bij #DNASingers. Stop daar aub mee @RTL4 het voegt niets aan het programma toe — 🐦 Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) September 16, 2023



Ook ik erger me aan die 2 vrouwen in het publiek. Het voegt totaal geen waarde aan! Stop daarmee! #dnasingers — Sander Van Der Linde (@SanderVanDerLi4) September 16, 2023

De microfoontjes zaten vorig jaar ook al in de uitzendingen van Hollands Got Talent. Ook toen viel het al niet in de smaak bij de kijkers en werd er al opgeroepen zo snel mogelijk met het spelonderdeel te stoppen.

