Boeren hoeven niet verplicht uitgekocht te worden, stelt Van der Wal in WNL op Zondag: ‘Ik zal het niet inzetten’

In WNL op Zondag werd demissionair stikstofminister Christianne van der Wal flink het vuur aan de schenen gelegd. Waar de door haar fel bevochten stikstofdeadline een golf van boerenprotesten opriep, is die deadline sinds de val van het kabinet van tafel en zegt ze boeren niet verplicht te willen uitkopen. „Waar hebben we het afgelopen anderhalf jaar dan naar zitten kijken in Nederland?”, vroeg presentator Rick Nieman haar.

Vorig jaar stond het land op zijn kop toen boeren massaal snelwegen met trekkers blokkeerden, vanwege de plannen van het kabinet die de stikstofuitstoot omlaag moesten brengen. Eén van die harde eisen van toenmalig stikstofminister Christianne van der Wal was dat die uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn.

Verhoudingen in kabinet op scherp

Het zette zelfs de verhoudingen binnen het kabinet op scherp, toen CDA-partijleider en coalitiepartner Wopke Hoekstra dat doel ‘niet heilig’ verklaarde.

Van der Wal hield wel stevig aan dat jaartal vast, totdat het kabinet deze zomer viel vanwege het asielbeleid. Met nieuwe verkiezingen in aantocht is het jaartal plotseling van tafel.

Anderhalf jaar lang voor ‘de kat z’n viool’

„2030 was cruciaal. Het moest en zou 2030 worden”, wierp presentator Rick Nieman Van der Wal tegen in de uitzending van WNL op Zondag. „Ik krijg toch het gevoel dat u met alle energie die u erin hebt gestoken, anderhalf jaar lang voor de kat z’n viool uw best heeft gedaan.”

Volgens Van der Wal zit dat anders. „Ik vind het echt zonde van de energie om het continu over de jaartallen te hebben, terwijl we daarmee het probleem niet aan het oplossen zijn. Dat heb ik het afgelopen anderhalf jaar ook gezegd.”

2025 eerste deadline, zegt Van der Wal in WNL op Zondag

Ze wijst op de huidige wet met als einddoel 2035, dat Van der Wal wilde vervroegen. Daarin is de tussendeadline vroeger dan in haar voorstel, namelijk 40 procent minder stikstof in 2025. „Dat is een enorme opgave. Ik heb altijd gezegd: ‘Daar wil ik me op focussen. De natuur kan niet wachten’.”

Dat er duizenden boeren protesteerden op tal van plekken in het land tegen het eerder aangehouden jaartal, is volgens Van der Wal een te simpele weergave van de weerstand die onder boeren leeft. „Wat de opgave is, hoe groot het is en hoeveel we van iedere boer vragen, werd duidelijk. Daar kwam de weerstand vandaan. Die jaartallendiscussie brengt ons niet dichter bij de oplossing.”

Geen verplichte uitkoop stelt Van der Wal in WNL op Zondag

Ook zei ze in WNL op Zondag dat ze verplicht uitkopen niet meer als instrument wil gebruiken en dat het niet goed te achterhalen is wat de relatie is tussen wie welke hoeveelheid stikstof uitstoot en waar het neerslaat.

„Maar waar hebben we het afgelopen anderhalf jaar dan naar zitten kijken in Nederland?”, vroeg Nieman verbaasd. „Ik heb kaartjes gezien waar heel Nederland van ondersteboven ging, de Veluwe met allerlei rode vlekken van piekbelasters die wegmoeten omdat het op de Veluwe neer zou slaan.”

Volgens Van der Wal moet de stikstofuitstoot in zijn totaliteit omlaag, zei ze in WNL op Zondag. „Het slaat neer op natuurgebieden, dat meten we ook. Maar gaat om de relatie de uitstoter en waar het neerslaat. Het slaat neer. Dus linksom of rechtsom is er maar één oplossing: fors minder uitstoten, dan slaat het ook niet neer.”

