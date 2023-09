Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn grote broer’: vrolijke Arie (22) stapte uit het leven en helemaal niemand zag het aankomen

Erger kun je je haast niet voorstellen: je kind dat uit het leven stapt, terwijl je nooit enig signaal had gehad. Het gebeurt helaas vaak genoeg, laat ook de documentaire Mijn grote broer weer zien. Hij gaat over de bijna altijd positieve Arie, maar vooral ook over zijn ouders en broertje, die achterbleven.

Vooropgesteld: wat een dappere familie, als je je na een verschrikkelijke gebeurtenis openstelt om je leven dat wél verder gaat door camera’s te laten vastleggen. Het resultaat is Mijn grote broer. De docu is vanavond bij de EO te zien en geldt als start van de Wereld Suïcide Preventie Week 2023. Erik Jonk bekeek Mijn grote broer alvast voor Metro‘s tv-rubriek Blik op de Buis.

Mijn grote broer en een achtergebleven gezin

Het is eind 2019 als de bijna altijd vrolijke Arie, 22 jaar nog maar, plotseling een einde aan zijn leven maakt. De manier waarop en hoe zijn moeder hem aantrof, vertellen we uit respect voor Arie en de familie op deze plaats niet. We verwijzen je daarvoor naar Mijn grote broer, als je het interessant vindt om de docu over een achtergebleven gezin te zien. Het gaat daarbij om Aries vader, moeder en jongere broer Gijs waarmee hij zo’n goede en sterke band had.

Mijn grote broer pakte een prijs

Mijn grote broer van Mercedes Stalenhoef imponeerde vorig jaar en won daarom de Dutch Movies That Matter Award. Stalenhoef vindt dat zij veel te danken heeft aan het gezin van Arie. „Ik had dit allemaal niet kunnen doen zonder de openheid en moed van deze prachtige familie.”

Liefst drie jaar lang mocht de documentairemaker haar camera laten draaien voor Mijn grote broer. Zij kreeg ook beelden, bijvoorbeeld van de lachende Arie, wandelend met zijn jonge broertje Gijs in de Sluftervallei op Texel. Zo lang een gezin volgen tijdens hun rouwproces en de manier waarop zij hun leven weer probeerden op te pakken, maakt de docu sterk. Vooral om het feit dat er gaandeweg over het uit het leven stappen van Arie steeds meer duidelijk werd.

Definitieve stap van Arie

Wat dat was in eerste instantie helemaal niet het geval. Aries moeder vertelt in Mijn grote broer dat het aantal keren dat zij een mindere bui bij haar zoon zag, op één hand te tellen is. Nee niemand, maar dan ook werkelijk niemand, had ooit aan deze definitieve stap van de sympathieke twintiger gedacht.

👇 Wereld Suïcide Preventie Week Juist om wat hierboven staat vermeld, wordt de Wereld Suïcide Preventie Week tot en met zondag 10 september (World Suicide Prevention Day) gehouden. De week is bedoeld om het aantal zelfmoorden omlaag te krijgen. Elke 40 seconden stapt er op aarde iemand uit het leven. In Nederland overlijden gemiddeld 1850 mensen per jaar door suïcide. Elke zelfmoord raakt 135 mensen. Bron: 113 Zelfmoordpreventie.

Als een prematuurtje

De gedachten gaan in Mijn grote broer uiteraard en terecht terug naar Arie. Maar de hoofdrolspeler in de docu is zijn broertje Gijs, een jongen die naar eigen zeggen ‘als een prematuurtje’ geboren is. Gijs kwam niet helemaal volgroeid ter wereld en zijn wankele manier van lopen herinnert daar nog aan.

In Mijn grote broer is Gijs bijzonder openhartig. Zo zegt hij: „Als broers dacht ik dat de band wel zo diep zat, dat hij alles zou vertellen. Als hij ergens mee heeft gezeten en hij heeft het me niet verteld, dan ben ik daar erg verdrietig om. Dan had ik hem kunnen helpen, maar dat heeft hij niet gedaan, mijn grote broer. Toen hij overleed, dacht ik ‘wat moet ik hier doen? Moet ik nou verder?’ Ik vraag me af of ik blind ben geweest.”

Stapjes verder in Mijn grote broer

De woorden van Gijs in Mijn grote broer zijn van voor het moment dat op de harde schijf veel later een document met de naam Twijfel wordt gevonden. Het blijkt een afscheidsbrief van vijf kantjes. De vondst maakt de docu van Mercedes Stalenhoef rond.

Buiten dat is het sowieso een geslaagde documentaire over een ontwrichte familie geworden, want Mijn grote broer is ook een hoopvolle film over mensen die het leven toch weer aangaan. Stalenhoef wil met het werk van drie jaar laten zien dat iemand die uit het leven wil stappen, niet alleen hoeft te zijn. Als je het maar vertelt…

Voor Arie is dat te laat, maar hopelijk steunt Mijn grote broer anderen. Het probleem is namelijk groot: onder Nederlanders jonger dan 30 jaar, is zelfdoding doodsoorzaak nummer één.

Aantal blikken uit 5: 4

Mijn grote broer is vanavond (3 september) om 20.25 uur te zien bij de EO op NPO 2.

Denk jij aan zelfmoord? Je kunt dan geheel anoniem bellen met 0800-0113 of chatten met iemand via 113.nl.

