VI-tafel maakt meer grappen over beperking Lucille Werner ondanks ophef, tafelgast moet lach inhouden

Terwijl Hugo de Jonge onder vuur ligt om zijn beperking-grapje over Lucille Werner, hebben de mannen van Vandaag Inside er juist een extra schepje bovenop gedaan. In de uitzending van gisteren maakten ze juist nog meer grappen over de beperking van Lucille Werner. „Dit moet gewoon kunnen.”

Johan Derksen, René van der Gijp en tafelgast Özcan Akyol snappen de ophef rond demissionair minister Hugo de Jonge niet. Toen hij bijna werd aangereden, zei hij tegen politiek verslaggever Jaïr Ferwerda, die hem net op tijd wegtrok: „Dank je wel voor het behoeden voor het overrijden, anders was ik ook met een beperking geëindigd.”

Daarmee doelde hij op de beperking van Lucille Werner, die zelf slecht ter been is. Zo’n opmerking ten koste van de oud-Lingo-presentatrice, dat kon absoluut niet, was de mening aan de talkshowtafels. Ook CDA’er Lucille Werner zelf was niet blij met de opmerkingen van haar partijgenoot.

Johan Derksen snapt ophef niet: ‘Ik vond dit een leuke grap’

Bij Vandaag Inside krijgt de hele kwestie ook aandacht, maar daar kijken ze er toch anders tegenaan. „Dit moet kunnen, vind ik. Je moet mensen met een beperking niet ontzien met harde grappen”, zegt Johan Derksen. „Dit vond ik een leuke grap.”

„Als je gelijk behandeld wil worden, dan moet je toch ook die grapjes accepteren? In plaats van zeggen dat je een uitzonderingspositie hebt, waardoor je over mij niet die grapjes mag maken”, is tafelgast Özcan Akyol het met Derksen eens.

René van der Gijp over Lucille Werner: ‘Heeft geen grote stappen gemaakt’

Daarna gaat het over de politieke kwaliteiten van Lucille Werner, die ruim twee jaar voor het CDA in de Tweede Kamer zat. „Wat heeft die Lucille Werner nou eigenlijk in de politiek gedaan?”, steekt tafelgast Özcan Akyol van wal. „Helemaal niks!”, roept Johan Derken terug.

„Ja, ze heeft Lingo wel goed gepresenteerd”, herinnert Akyol zich, ietwat cynisch. Maar over haar impact bij het CDA? Daar zijn de heren minder over te spreken. Dan komt René van der Gijp aan het woord: „Nee, ze heeft daar geen grote stappen gemaakt.” De studio begint te lachen.

‘Ik lach niet, anders moet ik straks excuses gaan maken’

„Haha haha haha”, barst René van der Gijp in lachen uit. „Het is een grapje!”, roept Johan Derksen. „Dat liep niet echt lekker, wilde je zeker ook nog zeggen”, doet Wilfred Genee er nog een schepje bovenop, terwijl hij zijn lach probeert in te houden.

Ook tafelgast Özcan Akyol houdt zijn lach in. „Ik lach niet, voor de archieven. Anders moet ik straks weer mijn excuses gaan maken”, verklaart hij.

Lucille Werner krijgt ervan langs: ‘Heeft zich ontzettend overschat’

Dan begint Johan Derksen, die zijn mening over Lucille Werner niet onder stoelen of banken steekt. „Die vrouw heeft zichzelf zo ontzettend overschat. Kijk, als je Lingo kunt presenteren, dat kan iedereen die zijn naam kan schrijven. Dan denken ze meteen dat ze een rol kunnen spelen in de politiek”, vertelt hij op kenmerkende toon.

„Als je Lingo wíl presenteren, dan hoor je al niet in de politiek”, vindt hij. „Nee? Want dat gaat niet samen?”, wil Genee weten. „Nee joh, dan word je toch nergens meer serieus genomen?”

Kijk de aflevering van Vandaag Inside hier terug.

