Veel kritiek op Joost Eerdmans in Buitenhof: ‘Populist, glibberig’

„Populist”, „glibberige politicus”, „eng mannetje”, „typisch”: het zijn enkele woorden die Buitenhof-kijkers overhebben voor JA21-leider Joost Eerdmans. Hij en zijn politieke partner, Annabel Nanninga, schoven samen aan bij het programma om te praten over onder meer waar hun partij voor staat. Maar erg duidelijke antwoorden kwamen er niet, volgens kijkers draaide het duo vooral om alle vragen heen.

Presentatrice Maaike Schoon vraagt Eerdmans en Naninga bijvoorbeeld meerdere keren naar hoe ze de plannen die ze hebben, willen realiseren. Maar een echt plan? Dat krijgen we niet te horen. En dat valt bij kijkers niet goed. „Dit soort mensen hebben geen oplossingen voor wat voor problemen dan ook.”



#buitenhof vraagt nu al 3x aan @Eerdmans HOE hij z'n plannen wil REALISEREN, en hij blijft, als een echte populist, er maar omheen draaien. Dit soort mensen hebben geen oplossingen voor wat voor probleem dan ook. Ze zitten er puur om het geld, het gemak en het beetje invloed. — Carlos Zacharioudakis (@Carlitosisback) May 15, 2022



Joost Eerdmans is de glibberigste politicus die ik ooit heb gezien. Hele enge man. #buitenhof — Mr. White (@deltaOne71) May 15, 2022

Joost Eerdmans bij Buitenhof

Eén van de onderwerpen waar JA21 zich hard voor maakt, is migratie. En dan met name de inperking daarvan. Dat is dan ook een van de voorwaarden die de partij stelt voor het akkoord gaan met de begroting. „Alles wat wij nu doen op het gebied van asiel, wordt geblokkeerd. Het wordt weggestemd door de Tweede Kamer, door CDA, door VVD”, zegt Eerdmans wanneer presentatrice Schoon hem vraagt waarom er nog niet echt resultaten zijn geboekt. Volgens Nanninga kan het gesprek over migratie „niet eens gevoerd worden”. De VVD heeft volgens haar ook in het programma staan dat migratie moet worden aangepakt, maar „door Kaag” komt het gesprek steeds niet van de grond.

Nanninga: „Het overgrote deel van de Nederlanders is het ermee eens: er kan geen muis meer bij.” Verder gaat het om het verhogen (of verlagen, als het aan JA21 ligt) van de vermogensbelasting. „Wij willen de lasten juist omlaag”, aldus Eerdmans. Maar het kabinet „schuift het voor zich uit”, vindt hij. Schoon: „U vindt dus dat alle spaarders gecompenseerd moeten worden. Maar mijn vraag is niet wat u wil, maar hoe gaat u dat dan doen, want de Belastingdienst kan op dit moment niet eens een btw-verhoging doorvoeren.”

Op die vraag gaat Eerdmans niet helemaal in, het gaat volgens hem namelijk niet om hoe je het doet, maar ‘waar je het vandaan haalt’. „Ik wil graag weten hoe u dat dan gaat doen”, probeert de Buitenhof-presentatrice nogmaals. Eerdmans: „Nou, met prioriteit. De kleine spaarders hebben te weinig gekregen.” Schoon: „Dat begrijp ik, maar wie gaat dat uítvoeren?” Eerdmans wil dat „op het bord van het kabinet” leggen. Een echt stappenplan om dit probleem op te lossen, is er dus niet.



‘Het beperken van migratie is voor ons een voorwaarde voor steun aan de begroting’, zegt @ANanninga in #buitenhof. ‘Wij wilen het gesprek over het onderwerp openbreken.’ @Eerdmans voegt toe: ‘Kijk wat minder naar mevrouw Kaag en vaker naar Annabel en Joost.’ pic.twitter.com/3gEmZfPVvV — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 15, 2022

‘Ontwijkt vragen’

Bovenstaand gesprek is een voorbeeld van juist waar kijkers over vallen. Schoon vraagt meermaals aan de politicus hoe hij zijn doelen wil bereiken en problemen wil oplossen, maar Eerdmans weet het gesprek steeds te kantelen. Volgens sommigen laten hij en Nanninga de presentatrice niet eens uitpraten. Anderen vinden dat de onderbouwing van JA21 ‘zwak’ is.

Even later in de uitzending van Buitenhof spreken Schoon, Nanninga en Eerdmans nog onder meer over het klimaat en het wel of niet opendraaien van de gaskraan in Groningen. „Die hersteloperatie moet snel en voor 2023, vindt u, anders komen er boetes. Is dat wel realistisch, als we het hebben over politieke procedures die al tientallen jaren lopen?”, vraagt Schoon aan Nanninga. Laatstgenoemde vindt echter dat ‘alles een politieke keuze is’. „Er kan van alles georganiseerd worden. Om ergens meer mankracht op te zetten, is ook een politieke keuze.” Een echt plan voor het oplossen van dit probleem, horen we niet.



Een gesprek met de ras-opportunisten van JA21 is altijd een schijnvertoning. Veel geklets over allerlei onderwerpen, maar op de achtergrond ligt altijd het enige échte thema op de loer: minder migratie. Waarom begint #Buitenhof hier steeds weer aan? — Menno 王 Ong (@MennoOng) May 15, 2022



Opgefokte Eerdmans en Nanninga laten de presentatrice niet eens haar vragen afmaken en draaien hun standaard riedeltje weer af. Je verwacht het niet hè? #buitenhof — Erik jens (@Erikjens) May 15, 2022



Eerdmans is een prototype van een typische politieke opportunist. #buitenhof — BlackaPopilist (@BPopilist) May 15, 2022



Wat een zwakke onderbouwing van Eerdmans bij #buitenhof. Hij doet alsof het compenseren van de spaarders (en bepaalde groepen voorang geven) even 123 geregeld kan worden — Steven Braham 💻🇳🇱 (@steven_braham) May 15, 2022



Die Joost Eerdmans van #JA21 is volledig niet lekker; 'kleine spaarders' hebben geen vermogensheffing in box 3 betaald. #buitenhof — goozert (@goozert) May 15, 2022

Wil je Buitenhof terugkijken? Dat kan hier.