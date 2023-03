Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

T. Rex te koop: dinosaurusskelet onder de hamer in Zwitsers veilinghuis

Voor het eerst komt er in Europa een skelet van een Tyrannosaurus Rex op een veiling. Het enorme skelet gaat onder de hamer in het Zwitserse veilinghuis Koller en moet volgens een voorzichtige schatting 6 tot 8 miljoen euro opleveren.

De Tyrannosaurus Rex is een van de grootste roofdieren die op aarde heeft geleefd. De dinosaurus leefde ongeveer 67 miljoen jaar geleden en is bijna 4 meter hoog en ruim 11,5 meter lang.

Skelet is goed geconserveerd en gerestaureerd

Op 18 april wordt het skelet genaamd Trinity geveild. Volgens het veilinghuis is het een van de meest spectaculaire nog bestaande T. Rex-skeletten. „Een goed geconserveerd en schitterend gerestaureerd fossiel”, aldus het veilinghuis. Tot nu toe werden er slechts 32 volwassen T. Rexen teruggevonden, zo blijkt uit een studie die in 2021 in het wetenschappelijke tijdschrift Nature werd gepubliceerd.

Overigens is het skelet niet samengesteld uit de botten van één dinosaurus. In totaal zitten er botten van drie verschillende T. Rex-exemplaren in verwerkt. Alle botten werden tussen 2008 en 2013 gevonden in de staten Montana en Wyoming in de Verenigde Staten.

Derde keer ooit dat T. Rex geveild wordt

Het is de derde keer ooit dat een T. Rex geveild wordt. In 2020 bracht een skelet van een T. Rex met de naam Stan in New York bij een veiling een bedrag van 31,8 miljoen dollar op, omgerekend zo’n 27 miljoen euro. Vorig jaar november ging een tweede skelet onder de hamer in Hong Kong, maar die veiling ging op het allerlaatste moment niet door. Onderzoekers hadden namelijk ontdekt dat er replica-botten waren gebruikt om het geraamte compleet te krijgen. Zo bleek de kop van het skelet een kopie van de eerder geveilde Stan te zijn.

Naturalis in Leiden was in 2016 overigens het allereerste museum in Europa dat over een echt T. Rex skelet beschikte. Dat skelet draagt de naam Trix en werd in 2013 op de prairie in Montana gevonden. Het duurde meer dan twee jaar voordat archeologen alle botten bloot hadden gelegd en het skelet in elkaar konden zetten.