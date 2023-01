Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdeelde reacties op terugkeer Johnny de Mol bij HLF8: ‘Het lijkt allemaal wat ongemakkelijk’

Na een lange tussenpauze schoof Johnny de Mol gisteravond weer terug aan de HLF8-tafel als presentator van het SBS6-programma. Eerder deze maand werd bekend dat de talkshow nóg een presentator kreeg en dat bleek De Mol te zijn, maar de reacties op zijn optreden en terugkomst wisselen sterk.

De Mol lag in april vorig jaar zwaar onder vuur nadat uitlekte dat zijn ex-partner Shima Kaes eind 2020 aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen hem had gedaan. Nadat hij opnieuw werd beschuldigd van ongepast gedrag, legde de presentator zijn werkzaamheden bij de talkshow neer. In oktober seponeerde het OM de aangifte wegens gebrek aan bewijs.

Vragenrondje HLF8-tafel

De tafelgasten bij HLF8 waren duidelijk wél blij met De Mol als presentator. Het praatprogramma wordt afgetrapt met een snel rondje rond de tafel. Britt Dekker, Herman Brusselmans, Jan Slagter, Heleen van Royen en John de Bever zijn de aanwezigen van de avond. „Hoe gaat het met jullie?” Zijn de woorden van de teruggekeerde De Mol. „Nog iets meegemaakt de afgelopen negen maanden?” „Niks vergeleken met jou”, grapt Van Royen.

De vraag wordt teruggesteld aan De Mol: „Met mij gaat het heel goed, eigenlijk. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben een gelukkig en een dankbaar mens.” De Mol deelt zijn levensplan, na een vraag van Britt Dekker: „De komende vijftig minuten ga ik kijken of dit nog een beetje lukt en leuk is”, waarmee hij het presenteren van HLF8 bedoelt.

Johnny de Mol: ‘Het was of dit, of ontslagen worden’

Voor nu is De Mol voor een aflevering per week, op de vrijdagavond, terug. „Ze zaten in de knoop. Sam en Hélène die kunnen, willen of mogen de presentatie maar twee keer in de week doen, dus kwam er een gat vrij op de vrijdagavond. Mijn lievelingsavond. Dus ik spring bij.” De overname van de presentatie van HLF8 schommelde hier en daar door de afwezigheid van De Mol. Hélène Hendriks en Leonie ter Braak namen het stokje tijdelijk van hem over, maar toen Ter Braak overstapte naar RTL ging de zoektocht onverhoopt verder. Eind december werd Sam Hagens de nieuwe HLF8-presentator, afwisselend met Hendriks. In oktober liet De Mol nog weten niet terug te keren naar HLF8, maar hij zit er nu toch.

Dekker vraagt zich af of De Mol nog een contract heeft want „dan moet je toch werken?” Het antwoord is een lacherige „ja”. „Het was of dit, of ontslagen worden”, aldus De Mol. Zijn terugkeer moet hij zien als een overwinning, stelt tafelgast John de Bever. „Het is gek, want zo voelt het niet”, luidt de reactie van De Mol. „Je hebt veel schijt over je heen gehad en er is niks gebeurd, dus iedereen moet weer positief zijn over Johnny de Mol”, aldus De Bever.

‘Talentloos’ en ‘ongemakkelijk’, maar ook ‘zó veel beter’

De meeste kijkers waren niet al te blij met de aankondiging dat De Mol een deel van de presentatie van HLF8 weer op zich neemt: „Wie dat heeft verzonnen snapt het niet!” Maar sommige kijkers konden hun geluk weer op na het zien van het programma met De Mol: „Goed gedaan hoor!”



Begrijp niet waarom die talentloze De Mol terug is. Waarschijnlijk de familieconnecties want ook al rollen ze van schandaal in schandaal, de Molletjes denken dat ze onaantastbaar zijn! #hlf8 — Chris Bos (@ChrisBo13073226) January 20, 2023



Wie dat heeft verzonnen snapt het niet! — Nathalie (@Natalie55731956) January 20, 2023



Genoten van de ontspannen en relaxte wijze waarop Johnny de Mol vanavond “Half Acht” presenteerde. Zò veel beter dan Sam en Helene ….. Goed gedaan hoor ! — Thijs (@mgbouwman) January 20, 2023



#Johnnydemol moet er echt nog wat inkomen. Het lijkt allemaal wat ongemakkelijk #hlf8 — Tineke (@rtisitiek) January 20, 2023



#johnnydemol heeft het gewoon niet, #hlf8 is leuk met Sam en Heleen maar niet met Johnny. — W.J. van Oosterom (@WJvanOosterom) January 20, 2023

