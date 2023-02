Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plussizematen en ‘nepobaby’s’ bij Jinek: ‘Dit is de ultieme Nederlandse nepobaby’

In Jinek werd gisteravond de modellenindustrie onder de loep genomen, net als de discussie over de zogeheten ‘nepobaby’s’ die is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Daar ging recentelijk een artikel van The New York Times viraal die tientallen nepobaby’s belichtte en zelfs een paar terug in de luiers stopte. Eva Jinek is kritisch over dit thema.

Maar, wat is zo’n nepobaby? Dat is een kind van beroemdheden die zelf ook beroemd is en gebruik maakt van de bekende status en de connecties van de familie. Het woord is een samensmelting van ‘nepotisme’ en ‘baby’. Dit fenomeen is doodgewoon in Hollywood, blijkt in Jinek.

Jinek over nepobaby’s

Ook in Nederland krioelt het van de nepobaby’s. „Iedere keer lijkt het moeilijk om aan te snijden, waar zit de pijn?” Vraagt Eva Jinek aan schrijfster Antoinnette Scheulderman, die veel kinderen van beroemde ouders heeft geïnterviewd. „Vaak is de ouder is heel bekend en succesvol, en staat het kind nog aan het begin van een carrière. Het kind wordt vaak afgezet tegen de bekende vader of moeder en wordt nooit beoordeeld op de eigen kwaliteiten, maar er wordt altijd de vergelijking met het familielid gemaakt.”

Het is niet voor iedereen een ramp, legt Scheulderman uit. „Zo kijkt Candy Dulfer bijvoorbeeld op tegen haar vader Hans Dulfer en werkte Royce de Vries samen met zijn vader Peter R. de Vries.” Scheulderman vind het opmerkelijk dat de term nepobaby alleen genoemd wordt wanneer het gaat om een aantrekkelijk beroep. „Veel mensen zouden wel wat in de televisiewereld, filmwereld of muziekwereld willen doen. Maar als je bijvoorbeeld net als je vader aardappelboer wil worden, klinkt het woord ‘familiebedrijf’, maar niet ‘nepobaby’.”



Met Antoinnette @scheulderman75 duiken we in de wereld van de nepobaby's: kinderen van beroemdheden die zelf ook beroemd worden. Waarom is dat nu ineens in opspraak? #Jinekhttps://t.co/BLtOOijZJD — Jinek (@Jinek_RTL) February 3, 2023

De ultieme nepobaby

De ‘ultieme Nederlandse nepobaby’ wordt in Jinek genoemd: Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol en Sander Vahle die als sportverslaggever bij SBS, het bedrijf van haar oom, werkt. „Ik sprak haar toevallig voor de LINDA, het blad van haar moeder”, waarop de tafelgasten grinniken. „Ze doet hele andere dingen dan haar moeder. Ze doet sport, livetelevisie… en heeft daar kennis van.” In het gesprek met Scheulderman bekende Vahle echter wel dat ze haar eerste baantje op de sportredactie te danken heeft aan haar familie, „maar daarna moet je het natuurlijk wel kunnen”, vult Scheulderman aan.

Eva Jinek benadrukt dat de ingang naar een carrière vanwege je familiebanden bij nepobaby’s hoort, en dat het in de Formule1-wereld ook zo kan gaan. Tafelgast en voormalig Formule1-coureur Robert Doornbos zegt daarover: „Ik denk dat het zijn voor- en zijn nadelen heeft. Je komt natuurlijk makkelijker binnen, maar daarna sta je met 1-o achter. Iedereen kijkt naar je en heeft al een oordeel. Max Verstappen zijn carrière is groter geworden dan die van zijn vader, maar zonder hem was hij er niet geweest.”

Lof voor model Vivian Hoorn

Een ander onderwerp wat in Jinek wordt aangehaald is het voor eeuwig moeten lijnen om te voldoen aan de juiste heupomvang. Dat is wat model en influencer Vivian Hoorn heeft laten lopen. „Een voorbeeld voor veel vrouwen nu ze haar rondingen omarmt”, aldus Jinek. „Ik wilde heel erg graag model worden en ik heb die droom laten varen omdat ik niet in het plaatje paste. Maar nu toch wel”, legt Hoorn uit. „De modewereld heeft ons een bepaald ideaalbeeld voorgeschoteld en daar moeten wij met z’n allen maar aan voldoen, maar ik denk dat we daar allemaal wel klaar mee zijn.”

Of dun nu ‘in’ is of niet, we zouden lichamen niet moeten onderverdelen in trends, aldus Hoorn. „Elke keer als er iemand anders is waar we tegenop kijken, dan denken wij maar dat we hetzelfde moeten doen. De focus moet veel meer op onszelf gaan liggen, en dat we blij zijn met onszelf.” Veel Jinek-kijkers omarmen de boodschap van Hoorn.



Mooi dat het bij #jinek gaat over modellen en influencers met rondingen. Meisjes en vrouwen die níet maat 34, 36 of 38 hebben. Goed dat Vivian Hoorn en @scheulderman75 dit zo persoonlijk bespreken. Ook mij inspireren de meiden van nu die wél dragen wat ze willen. pic.twitter.com/pNwLwLdbr4 — Merel Morre (@MerelMorre) February 3, 2023



Wat een belachelijk mooie vrouw is Vivian Hoorn toch 😍 #jinek — Céline Veronique 🦋 (@celveronique) February 3, 2023

Je kunt Jinek terugkijken via RTL XL.