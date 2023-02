Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn die nieuwe Danny en Sandy, maar fans teleurgesteld over finale van Op zoek naar…

Wie nemen de rollen van Danny Zuko en Sandy Olsson op zich in de musical Grease? Gisteravond kwam het verlossende antwoord op die vraag in het musical-zoektocht programma Op zoek naar… Maar er zitten wat en haken en ogen aan de finale-uitzending volgens fans.

Elke week moesten potentiële Danny’s en Sandy’s het programma verlaten, waardoor er in de finale nog zes stellen overbleven voor de winst: de hoofdrollen in de musical Grease die van april tot en met oktober te zien zal zijn.

Op zoek naar… Danny en Sandy

Naar de finale van Op zoek naar… hebben vrijdagavond zo’n 687.000 mensen gekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De muzikale talentenjacht, gepresenteerd door Frits Sissing, is daarmee goed voor een negende plaats van best bekeken programma’s. De winnaars werden op basis van publieksstemmen gekozen.

Eerder sprak Metro met één van de juryleden van de talentenjacht, Jim Bakkum, die eerder de legendarische rol van Danny Zuko vertolkte in de musical Grease die gebaseerd is op de filmklassieker uit 1978. Dat Op zoek naar… nu twee sterren werft, in plaats van één is niet gek, vertelde Bakkum destijds: „Grease is natuurlijk niet maar één hoofdrol. Sandy heeft bijvoorbeeld niet een groter aandeel dan Danny, het draait echt om die twee.”

Balende fans

Maar er zat een addertje onder het gras wat de finale van de zoektocht betreft. AVROTROS heeft laten weten dat de laatste loodjes van de talentenjacht niet terug te kijken zal zijn. En dat gooide veel roet in het eten voor kijkers. De omroep verklaarde op Instagram dat de uitzending niet online te zien zal zijn. „Na vrijdagavond zijn de winnaars niet langer kandidaten in het programma, maar Danny en Sandy in de musical Grease. Om deze activiteiten gescheiden te houden, is mediawettelijk bepaald dat het programma niet terug te kijken is.”

Een balende kijker reageert bijvoorbeeld: „Wel echt jammer, ik kijk het al een paar weken op de zaterdagochtend terug met mijn dochtertjes die enorm meeleven met het programma. Dat gaat nu dus niet.” Iemand anders laat in een reactie ongenoegen blijken: „Wat idioot! 10 jaar terug in de tijd. Wie kijkt er tegenwoordig nog live televisie? Ik bijna nooit.”



Kritiek op finale

Op de uitkomst van de twee winnaars wordt niet door iedereen enthousiast gereageerd. Alle finalisten lieten door middel van een solo-optreden hun schitterende musical-kwaliteiten zien en op basis daarvan mocht het publiek stemmen op hun favoriet. Een kijker laat weten liever een Grease-medley te zien om de chemie tussen de stellen te kunnen opmaken, en te kunnen horen hoe de twee stemmen samen klinken. Dat bleef echter uit.



Ik had in de finale bijvoorbeeld graag een Grease medley gezien waarin ze in wisselende duo’s met elkaar zingen. Tristan-Magtel, Magtel-Victor, Victor-Danique, Danique-Tristan. Zo zie je ook de chemie en hoor je hoe de stemmen bij elkaar klinken. #opzoeknaar — Jennifer 🐧🏳️‍🌈 (@pinkpoppy91) February 3, 2023



Wel pijnlijk hoe slecht Danique klonk in het eerste nummer dat ze samen met Tristan moest zingen…voor mij een bevestiging dat ze veel eerder nummers uit Grease (als duo’s) hadden moeten zingen. #opzoeknaar — Ilja (@Dichtbij_Ilja) February 3, 2023

En de winnaars zijn…

Het verlossende antwoord in Op zoek naar… pakte positief uit voor de finalisten Tristan van der Lingen en Danique Graanoogst. Met 59 procent en 52 procent van de stemmen mogen zij zich Danny en Sandy kronen in de komende musical Grease. Het lijkt alsof de meeste kijkers het echter niet eens zijn met deze uitslag: „Zullen we de castings maar gewoon aan professionals over laten?”



Zullen we de casting van een musical gewoon overlaten aan professionals? Leuk dat het publiek mag stemmen, maar die hebben natuurlijk geen idee wat je in huis moet heb en om 8x in de week op het toneel te staan en een show te moeten dragen. #opzoeknaar — Jeffrey Spoor (@Jeffrey_Spoor) February 3, 2023



Ik denk dat Frits de afvallers op z'n kaartje had staan. Dit kan toch niet? Het beste koppel druipt zonder afscheidslied af. Scheelt in ieder geval weer geld voor een kaartje, want deze twee hoef ik niet te zien. #opzoeknaar — Rick van Hemert (@Rick_van_Hemert) February 3, 2023



