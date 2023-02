Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer laat hoger beroep zitten: ‘Geen vertrouwen in rechtssysteem’

Yvonne Coldeweijer gaat niet in hoger beroep in de zaak die Rachel Hazes tegen haar had aangespannen. De rechtbank in Amsterdam had vorige maand geoordeeld dat Coldeweijer haar video met uitspraken over Hazes moet verwijderen en bovendien een rectificatie moet plaatsen.

De vrouw achter het juicekanaal Life of Yvonne laat vandaag op Instagram weten zich bij de uitspraak neer te leggen. „Ik heb besloten niet in hoger beroep te gaan, omdat ik er geen zin in heb en verder ook geen vertrouwen heb in het rechtssysteem”, schrijft de 36-jarige Coldeweijer.

Beschuldigingen door Yvonne Coldeweijer

Hazes had de zaak aangespannen omdat zij wilde dat Coldeweijer een video rectificeert waarin zij uitspraken doet over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Coldeweijer beweerde dat de vermeende rol van Hazes in het uitlekken van die brief de reden is dat moeder en zoon momenteel geen contact hebben. Volgens de rechter kan Coldeweijer de beschuldigingen niet bewijzen. Ze zijn bovendien „onnodig grievend” en de vlogger heeft „geen te respecteren belang bij publicatie van haar uitlatingen”.

Ook werd beslist dat Coldeweijer de term „gecremeerde kroket” niet meer noemen in haar berichtgeving over Hazes. In het screenshot van zaterdag heeft de vlogger het woord ‘kroket’ en een foto daarvan in het artikel afgeschermd.