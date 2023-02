Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mark Rutte fileert asieloplossingen JA21 en BBB: ‘Klinkt aantrekkelijk, maar is onzin’

Het is morgen precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Een oorlog waarvoor ook Nederland de prijs betaalt. Zo’n beetje alles werd duurder en dan was er ook nog eens een schrijnende asielcrisis. Premier Mark Rutte schoof gisteravond aan in talkshow Jinek om op dit jaar terug te blikken en over de toekomst te praten. Moeten armere Nederlanders zich zorgen maken? En wat zijn de oplossingen voor de asielcrisis?

Dat Oekraïne al een jaar lang kranig standhoudt tegen het ‘grote Rusland’, verbaast Rutte niet. „Rusland heeft natuurlijk een enorm sterke krijgsmacht, dus ik dacht wel dat het spannend zou worden. Maar je hoort bij Oekraïners de wil om niet meer te laten gebeuren wat er met de Krim in 2014 is gebeurd.”

Rutte: ‘Zijn het rijkste land ter wereld’

Rutte is ook nog steeds hoopvol dat Oekraïne wint, al kan de oorlog volgens hem volgens nog jaren duren. En dat houdt ook in dat veel Nederlanders het mogelijk nog een tijdje in hun portemonnee gaan voelen. Volgens de premier heeft Nederland genoeg financiële mogelijkheden om mensen hiermee te helpen. „We zijn nu geloof ik het rijkste land ter wereld. Dat geeft de mogelijkheid om dit jaar te doen wat we doen. Op dat niveau kan het volgend jaar denk ik niet doorgaan, dus dan moet je het gerichter gaan doen. De mensen die het zwakst staan zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.”

‘Geen knollen voor citroenen verkopen’

Onder andere door de oorlog in Oekraïne werd ook de opvangcrisis in het land verergerd. Nederland kan de aantallen asielzoekers niet aan, met schrijnende situaties bij aanmeldcentrum Ter Apel tot gevolg. De VVD heeft veel zorgen over migratie. „Het aantal moet substantieel omlaag, dat vind ik als VVD’er. In het kabinet hebben we discussie over migratie, we denken daar verschillend over. We hebben gezegd dat we alle migratiestromen in kaart gaan brengen en er beleid voor gaan ontwikkelen. Ik ben er hoopvol over dat we eruit gaan komen.” De premier hoopt rond april helder te hebben hoe de asielcrisis in Nederland moet worden aangepakt.

Eva Jinek brengt in dat bijvoorbeeld JA21 en BBB een duidelijk plan hebben over migratie, zoals het Deense asielmodel en een migratiestop. „Dat klinkt als een aantrekkelijk alternatief, maar het is echt onzin, omdat je dan uit de Europese Unie moet. Je kunt niet zomaar het Deense model invoeren. Dat kan gewoon niet.” Volgens Rutte zijn dergelijke oplossingen „knollen voor citroenen verkopen”. „Dat laat ik echt aan anderen.”

Rutte: ‘Beschaafd land moet asielzoekers opnemen’

Bovendien wil Rutte helemaal geen asielstop. „Ik vind dat het bij een beschaafd land hoort dat we bereid blijven om asielzoekers op te nemen, ook dit jaar. Maar wel in beheersbare aantallen. Het zijn er nu 50.000. Wat je dan krijgt, is dat alles vastloopt. Het draagvlak valt weg. Het gaat fout in de asielzoekerscentra, die het niet meer kunnen opvangen. Mensen slapen in het veld. De scholen kunnen het niet meer aan. Dus het lijkt heel sympathiek, maar het werkt niet sympathiek uit.”

Ondanks de aanwezigheid van premier Rutte scoorde Jinek (634.000) gisteravond minder kijkers dan Vandaag Inside (770.000) en Op1 (690.000).

Je kunt Jinek terugkijken via RTL XL.