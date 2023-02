Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verstopte gootsteen? Chemische ontstopper kopen is met deze simpele truc overbodig

Help, een verstopte gootsteen. Veel mensen grijpen dan direct naar agressieve middeltjes in de supermarkt, waarvan wordt beweerd dat ze de verstopping kunnen oplossen. Maar zo’n chemische gootsteenontstopper blijkt vaak niet nodig, zeggen loodgieters. Er bestaat een veel makkelijkere (en goedkopere!) truc waarmee je verstoppingen in de keuken zou kunnen oplossen en zelfs voorkomen.

En die methode blijkt ook nog eens milieuvriendelijker. Bovendien heb je de twee huis-tuin-en-keukenmiddeltjes die je ervoor nodig hebt waarschijnlijk al ergens in huis liggen. Een hele dure grap hoeft de verstopping dus helemaal niet te zijn. Wat blijkt namelijk: als je (bak)soda en azijn in de afvoer giet, is de kans groot dat het mengsel de verstopping tegengaat.

Goedkoper, makkelijker en geeft geen schade

Als het water in de gootsteen niet goed wegspoelt, hebben zich waarschijnlijk etensresten of vetten opgehoopt in de afvoer. Soms is de verstopping zó hardnekkig dat er wel een loodgieter aan te pas moet komen. Maar met een mix van soda en azijn kun je in ieder geval een deel van de leiding weer ontstoppen.

Ook loodgieters zweren bij de truc. Volgens hen zou je het iedere maand moeten toepassen om structureel verstoppingen te voorkomen. Het voordeel daarvan is ook: de twee middeltjes geven geen schade aan de leiding, omdat er maar weinig chemische stoffen in zitten. Dat is wel anders bij de ‘traditionele’ gootsteenontstoppers die in grote flessen in de supermarkt te koop zijn.

Maar je zou ook eens onder loep moeten nemen wat er daarvoor door de gootsteen is gegoten. Giet jij weleens (frituur)vet door de afvoer? Niet heel handig, waarschuwt de Unie van Waterschappen.Dat kan namelijk makkelijk voor verstoppingen zorgen.

Zo werkt de truc tegen verstopte gootsteen

Hoe werkt de truc dan precies? Als eerst is het van belang om 1 tot 2 liter kokend water in de afvoer te gieten, leggen loodgietersbedrijven uit. Dat komt omdat de verstopte resten in de leiding dan alvast worden geweekt. Dat maakt het makkelijker om ze af te voeren.

Dan wacht je tot het water door de afvoer is gelopen. Dat kan – als er veel rommel in de leiding zit – wel even duren. Daarna meng je een kop soda met een kop water en het mengsel giet je vervolgens in de afvoer. Gooi er direct een kop azijn achteraan.

Het is niet handig om van te voren een mengsel te maken van soda en azijn. Dat komt omdat de twee middeltjes op elkaar reageren: het mengsel gaat bruisen. Je wil liever dat die reactie in de afvoer ontstaat.

Soda en azijn geven na een half uur resultaat

Nadat je de middeltjes in de afvoer hebt gegaan, is het een halfuurtje afwachten en hopen op een resultaat. In de tussentijd doen de soda en azijn hun werk in de leiding. Na een halfuur is het weer tijd om een paar liter kokend water door de afvoer te gieten om alles weg te spoelen.

Het kan natuurlijk altijd zijn dat het weinig uithaalt. Dan is de verstopping te hardnekkig. Je zou het dan alsnog kunnen proberen met een chemische ontstopper, maar de kans is klein dat zo’n middels dan alsnog resultaat geeft. Dan is het misschien toch handig om er even een loodgieter naar te laten kijken.