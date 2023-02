Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

App in de maak die mensen moet weerhouden van het kijken van kinderporno

Over een tijd moet er een speciale app beschikbaar zijn, die mensen tegen zichzelf beschermt als ze dreigen beelden te bekijken van seksueel misbruik van minderjarigen, terwijl ze dat zelf eigenlijk helemaal niet willen. De app wordt nu ontwikkeld en zal vanaf dit voorjaar worden getest met proefpersonen uit verschillende landen. Dat meldt Expertisebureau Online Kindermisbruik.

Er bestaan al diverse zogenoemde pornoblokkers, zoals RealMenDontPorn of AdGuard. Maar deze diverse pornoblokkers werken nog niet zonder problemen tegen beelden van kinderen. Zo kan een vader die een onschuldig plaatje van zijn kind in bad maakt, daardoor al in de problemen komen.

Beelden van kinderporno geblokkeerd

„De app monitort zowel het netwerkverkeer als de beelden die in realtime op het scherm van de gebruiker worden bekeken”, aldus de organisatie. „De app functioneert op de achtergrond, waardoor de gebruikers niets merken, tenzij beelden van seksueel misbruik van minderjarigen worden waargenomen.” Deze beelden worden dan geblokkeerd.

Het Expertisebureau verwacht voldoende proefpersonen voor de app te kunnen vinden. „Er zijn zeker mensen die de functies van de app willen om zich tegen deze drang te beschermen”, aldus medewerkster Eline d’Ailly.

Arda Gerkens, algemeen directrice Stop it Now, dat onderdeel uitmaakt van het Expertisebureau Online Misbruik, denkt dat ook: „Mensen die onze hulplijn bellen, zijn vaak op zoek naar technische interventies die hen helpen weg te blijven van dit materiaal.”

Telefonische hulplijn

Het hulpplatform bestaat sinds 2012 en is er om seksueel kindermisbruik te voorkomen. Door middel van een telefonische hulplijn en een chat biedt Stop It Now ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en gedrag richting minderjarigen. Bijvoorbeeld iemand die kinderporno kijkt of seksueel kindermisbruik dreigt te plegen of gepleegd heeft, kan terecht bij dit platform.

Meer rust voor slachtoffers van seksueel misbruik

Verder is de verwachting van het bureau dat de app herhaalde slachtofferschap bij de slachtoffers van seksueel misbruik voorkomt. „De slachtoffers kunnen lijden onder het feit dat hun beelden steeds opnieuw online bekeken kunnen worden.” Het bekende Charité-ziekenhuis in Berlijn leidt het project, volgens het bureau. Het project is voor 2 miljoen euro gefinancierd door de Europese Commissie.