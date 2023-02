Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel salaris verdient een vuilnisophaler bij de gemeente per functie

Ligt er nog vuilnis bij jou op de hoek, of is het inmiddels opgehaald? Nadat vuilnisophalers in verschillende grote steden het werk een tijd neerlegden, zijn ze gisteren weer begonnen. Er is namelijk een principeakkoord bereikt, met ruim tien procent loonsverhoging erin. Maar hoeveel verdienen vuilnisophalers nou eigenlijk? Onze collega’s van Manners belden met de FNV om hierachter te komen, want zo makkelijk is het nog niet te achterhalen.

Vuilnismannen kunnen in drie verschillende cao’s belanden: de cao Beroepsgoederenvervoer, de cao Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) en de cao van de gemeentes. Ook al zijn de salarissen en loontabellen heel gelijkaardig, wordt er op dit moment alleen gestaakt door de vuilnisophalers die onder de cao van de gemeentes vallen. Dus laten we daarvan de salarissen eens onder de loep nemen. Hoeveel verdient een vuilnisman bij de gemeente?

Het salaris van een vuilnisman bij de gemeente

Er bestaan eigenlijk vijf functies die alle taken van een vuilnisman deels uitvoeren. De belader, de veger, de bijrijder, de chauffeur en de voorman. In de vorige gemeente cao werd een minimumloon van 14 euro per uur afgesproken met de vakbonden, waardoor een groot deel van de eerste loonschalen en treden kwam te vervallen (zie rode cijfers op de afbeelding).

Een van de grote ijkpunten van de huidige onderhandelingen is dan ook het corrigeren van deze loontabellen voor de vuilnisophalers. Klopt, de startsalarissen zijn inderdaad hoger dan voorheen. Maar de huidige, onaangepaste loonconstructie betekent ook dat er minder loonstijgingen kunnen plaatsvinden over de gehele carrière, aangezien er simpelweg minder treden te beklimmen zijn.

Een vuilnisman aan het begin van zijn loopbaan start vaak als belader in schaal 3. Je kan ook zelf alle loonschalen en salarissen in de cao van de gemeentes raadplegen via deze link. Alle bedragen hieronder staan in bruto vermeld. Met het minimum en maximum salaris duiden we de laagst en hoogst mogelijke treden per loonschaal aan. Dit is het salaris van een vuilnisman bij de de gemeente.

Belader (schaal 3)

Een belader rijdt achterin mee om het vuilnis in de vrachtwagen te laden.

Minimaal salaris: 2.222 euro

Maximaal salaris: 2.590 euro

Veger (schaal 3)

De veger gaat met de bezem de straat op om openbare ruimtes schoon te maken en te houden.

Minimaal salaris: 2.222 euro

Maximaal salaris: 2.590 euro

Bijrijder (schaal 4)

Een bijrijder is de co-piloot van de chauffeur die beladers helpt met laden en lossen.

Minimaal salaris: 2.240 euro

Maximaal salaris: 2.731 euro

Chauffeur (schaal 5)

Aan het stuur van de vuilniswagen zit uiteraard de chauffeur.

Minimaal salaris: 2.245 euro

Maximaal salaris: 2.874 euro

Voorman (schaal 6)

En natuurlijk wordt alles in goede banen geleid door de voorman dan wel leidinggevende.

Minimaal salaris: 2.193 euro

Maximaal salaris: 3.018 euro