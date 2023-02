Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ik Vertrek-kijkers verbazen zich over Theo en Jolanda: ‘Misschien verkeerde keuzes gemaakt’

Na ongeveer 7 jaar zagen kijkers van het programma Ik Vertrek gisteravond hoe het nu gaat met Theo en Jolanda. Een Nederlands stel dat in 2016 naar het Afrikaanse Gambia emigreerde om daar een pannenkoekenhuis te openen. Wat blijkt? Er is een hoop gebeurd.

Toen het stel de snackbar overnam moesten ze flink aan de bak voordat ze van start konden gaan met hun pannenkoekenhuis. „Het was zo vies. We hebben het wel meerdere keren schoon moeten maken”, vertelde Theo destijds.

Pannenkoekenhuis in Gambia

Het openen van een pannenkoekenhuis was voor het stel iets heel anders dan wat ze daarvoor deden. Theo was werkbegeleider bij een sociale werkplaats en zijn vrouw was financieel adviseur. Op Koningsdag 2016 openden ze hun restaurant in Gambia, waarna de zaken ook goed bleven gaan.

Toch is het stel na zes jaar terug in Nederland. „We hebben het drastische besluit genomen te stoppen in Gambia”, zegt Theo. Jolanda legt uit waarom: „Je kreeg steeds meer het gevoel dat je alleen maar leefde om te werken.”

Nieuwe uitdaging voor Ik Vertrek-stel

Na tijdelijk in Nederland terug te zijn, begint het stel aan een nieuwe uitdaging. Hiervoor vertrekken ze ditmaal naar Spanje. Waar ze in een restaurant onder andere tapas gaan serveren.

Helaas gaan de zaken daar na de officiële opening uiteindelijk minder voortvarend dan in Gambia. In eerste instantie proberen ze positief te blijven. „Als het iedere dag een stukje beter gaat, zijn we tevreden”, laat Theo weten. Wanneer het programma na een aantal maanden weer langsgaat in Spanje, blijkt het toch niet goed te gaan. „Het restaurant-verhaal begon heel leuk, maar het is helaas gesloten”, vertelt Jolanda. Theo geeft aan ze „misschien verkeerde keuzes gemaakt” hebben.

Op Twitter verbazen sommigen erover dat Theo en Jolanda er na een half jaar al een eind aan breien. „Na 6 maanden de tent sluiten. Het ligt niet aan hen maar aan de omgeving. Jammer en sneu om te horen. Een beetje ondernemer heeft een business plan afgestemd op de locatie en doelgroep. Pannenkoeken en frikandellen verkopen in Spanje. Goh, en dan verbaasd zijn dat niemand komt”, klinkt een reactie.



Jaren vast aan huurcontract

Toch zitten het Ik Vertrek stel nog vierenhalf jaar vast aan het inmiddels gesloten restaurant, vanwege een langlopend huurcontract. Tot deze eindigt, moeten zij iedere maand 2000 euro over blijven maken naar de eigenaar. Wel blijven ze in Spanje wonen. „Nu we het er zo over hebben, zit ik te denken dat de Spaanse droom niet voorbij is. Alleen het stukje restaurant in de Spaanse droom is voorbij”, zegt Jolanda. „Nu gaan we dan maar werken aan een nieuwe Spaanse droom.” Wat dat precies inhoudt, vertelt of weet het stel nog niet.