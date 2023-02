Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De spaarrekening van Jonas (27): ‘Ik heb net 3000 euro geïnvesteerd in mijn bedrijf’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Jonas, die dankzij een schenking een flinke spaarrekening heeft én net een onderneming is gestart.

Beroep: Eigen bedrijf in marketing

Nettoinkomen: 1700 euro

Woonsituatie: Huurhuis met twee huisgenoten

De Spaarrekening van Jonas

Wat staat er op je spaarrekening?

„Ongeveer 28.000 euro.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Ja, op zich ben ik daar natuurlijk blij mee. Ware het niet dat van die 28.000 euro zo’n 27.000 euro een schenking van mijn ouders is, waar ik niet aan wil komen. Dat geld is bedoeld om eventueel mijn studieschuld af te betalen, mocht de rente stijgen. Of om te investeren in een huis, als dat ooit binnen de mogelijkheden zou liggen. Dit geld voelt dus niet echt als spaargeld, omdat het een schenking is.”

„Daarnaast heb ik het afgelopen jaar zo’n 3000 euro eigen spaargeld geïnvesteerd in het bedrijf dat ik ben gestart. Verder heb ik – wat natuurlijk niet echt een spaarrekening is – de laatste drie jaar samen met een stel vrienden maandelijks 50 euro geïnvesteerd in verschillende cryptomunten. Dat is dus meer een belegging. We spelen momenteel net quitte. Het staat er nu natuurlijk niet zo goed voor, maar ervan uitgaande dat het ooit weer zal stijgen, blijven we toch doorgaan.”

Je had het al over de studieschuld. Hoe staat het daarmee?

„Mijn studieschuld is ongeveer 12.000 euro.”

Maak je je weleens zorgen om die schuld?

„Niet echt. Het is zo’n anderhalf jaar geleden dat ik mijn studie heb afgerond, maar de overheid kijkt naar je inkomen van twee jaar geleden om te bepalen of je die schuld al moet aflossen. Toen verdiende ik nog heel weinig, waardoor ik nu die schuld nog niet hoef af te betalen. Daarnaast heb ik 35 jaar de tijd om die schuld af te lossen en wordt de afbetaling geregeld op basis van je inkomen. Vanwege die verschillende factoren vind ik de studieschuld nu niet echt bedreigend. Daarnaast is die schenking ook een enorme geruststelling. Mochten de regels veranderen, of de rente gaat omhoog, dan kan ik direct van die schuld af.”

Wat vind je van die schenking?

„Natuurlijk zit ik in een ontzettende luxepositie. Het is fijn om die luxe te hebben, maar ik vind het ergens oneerlijk dat niet iedereen dat heeft. Daarnaast begrijp ik wel dat mijn ouders deze keuze hebben gemaakt, omdat het belastingtechnisch nu zo kan. Maar ik vind het een gek idee dat ik die luxepositie heb. Er zijn natuurlijk heel veel andere mensen van mijn leeftijd die ook net een opleiding hebben afgerond, zijn begonnen met het werkende leven of net een eigen bedrijf zijn gestart, maar daarbij ook nog de zorgen van zo’n schuld dragen die niet zomaar kan worden afgelost.”

Heb jij je ooit zorgen gemaakt over geld?

„Nee, niet echt. Er was thuis alle mogelijkheid om vanalles te doen en we gingen vroeger altijd op vakantie. In mijn studententijd ben ik ook behoorlijk gesponsord. Mijn huur werd tijdens mijn opleiding betaald – tot een bepaald bedrag in ieder geval, de rest moest ik zelf bijleggen. Dat ging dan misschien om 200 euro. Daarnaast heb ik gedurende mijn opleiding ook een periode gewerkt. In die tijd kreeg ik geen geld van mijn ouders.”

„Nu ik dit bedrijf ben gestart, maak ik me meer zorgen om geld dan ik ooit heb gedaan. Dit is de periode waarin die zorgen er voor het eerst weleens zijn. Dat gevoel heb ik eigenlijk nooit eerder gekend. We zitten echt nog in de beginnende fase met deze onderneming en we worden nog niet overspoeld met werk. Dat maakt dat je een onzeker inkomen hebt. December en januari waren relatief rustige maanden, waardoor er weinig geld binnenkomt. Je wil jezelf natuurlijk wel uitbetalen, terwijl dat dan eigenlijk niet gaat.”

Zijn dat zorgen die je deelt in je omgeving?

„Ja, met mijn vriendin of met vrienden bespreek ik dit soort dingen. Ik ben daar redelijk open over. Mijn vrienden kennen mij als iemand die altijd geld heeft gehad. Ik had een spaarrekening achter de hand en ik kon altijd met leuke dingen meedoen. Nu zien zij voor het eerst ook dat ik weleens ‘nee’ moet zeggen tegen dingen. Zij begrijpen mij wel daarin en steunen mijn ambities. Dat deze fase hoort bij het starten van een onderneming heb ik echt geaccepteerd.”

Zij begrijpen mij wel daarin en steunen mijn ambities.

„Een tijd geleden sprak ik met de moeder van een vriend. Zij heeft ooit zelf een bedrijf overgenomen. In de startfase hadden zij echt geen cent te makken, vertelde ze. Dat probeer ik te onthouden en mezelf in te prenten dat het goedkomt. Dit is een periode die elke ondernemer denk ik aan de start ervaart. Dat is best eng, maar ik geloof echt in dit bedrijf.”

Lukt het nu om de spaarrekening aan te vullen?

„Nee, eigenlijk niet. Ik kan de vaste lasten betalen en het lukt hiervan te leven. Verder is er momenteel niet echt ruimte voor veel gekke dingen. En dan is er nog die 50 euro die maandelijks wordt geïnvesteerd in crypto, maar dat is meer een belegging dan spaargeld. En 50 euro per maand zet ook niet enorm veel zoden aan de dijk.”

Kom je weleens in de verleiding geld van je spaarrekening te halen?

„Na mijn opleiding woonde ik vrij duur en werkte ik voor een relatief laag loon. Toen heb ik een flink beroep op die spaarrekening gedaan, maar ik wist ook dat ik daarna met het bedrijf wilde starten. Daardoor voelde het als een investering. Ik denk dat die tijd en het geld nodig zijn geweest om te kunnen beginnen. In die periode heb ik een half jaar maandelijks bijna 1000 euro aan huur betaald van die rekening. Dat was een flinke intering op de rekening. Nu wil ik niet meer aan die rekening komen en wil ik juist weer gaan aanvullen.”

Hoe kwam je aan het geld op die spaarrekening?

„Dat was geld uit een erfenis.”

Vind je jezelf handig met geld?

„Nee, ik vind het ook helemaal geen leuk onderwerp. Ik realiseer me steeds meer dat het belangrijk is om geldzaken op orde te hebben, om bijvoorbeeld te weten waar geld naartoe gaat. Dat leer ik voornamelijk door een bedrijf te runnen. Ook als je het hebt over die beleggingen, dat regelt een vriend van mij. Ik vind steeds meer dat ik daar zelf meer over zou moeten leren.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nee, ik denk ook dat het heel verwend zou zijn om te zeggen van wel. Ik heb echt een enorme luxe positie wat betreft geld. Natuurlijk zou ik op dit moment best meer willen verdienen. Maar ik denk ook echt dat dat bij de situatie hoort en dat de beloning uiteindelijk groter is als het na hard werken allemaal lukt. Nogmaals, ik denk dat ik in een hele luxe positie zit.”

Heb je een financiële tip voor anderen?

„Ik zou zelf willen dat ik eerder was begonnen met geld beleggen, op een passieve en veilige manier. Met relatief veel zekerheid kun je er dan voor zorgen dat je geld in ieder geval niet verdwijnt en op lange termijn kan het ook flink wat winst opleveren. Dat had ik zelf misschien eerder willen weten, zodat ik daar eerder mee had kunnen beginnen.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening.

Meer artikelen lezen over Geld & Carrière? Dat kan hier.