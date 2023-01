Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste aflevering Onze man bij de Taliban maakt veel los bij kijkers: ‘Wat een verhalen’

De eerste aflevering van Onze man bij de Taliban was gisteravond op de buis te zien. Kijkers waren diep onder de indruk van de documentaireserie van Thomas Erdbrink, die tjokvol zit met hartverscheurende verhalen.

Voor de serie Onze man bij de Taliban verbleef journalist Thomas Erdbrink, bekend van onder meer Onze man in Teheran, drie maanden in Afghanistan en sprak hij zowel met burgers als met de Taliban.

Hamed in Onze man bij de Taliban

In augustus 2021 grepen de strenge religieuze Talibanstrijders met een bliksemoffensief opnieuw de macht in Afghanistan. Veel Afghanen sloegen op de vlucht. Wie bleef, kreeg te maken met een nieuwe grimmige realiteit. In de eerste maanden dat Erdbrink in het land verblijft, lijkt het nog mee te vallen, maar de Taliban trekt de touwtjes in rap tempo aan. Voor andersdenkenden is geen ruimte meer en vrouwen verdwijnen langzaam uit het straatbeeld.

Ook taxichauffeur Hamed wilde het land ontvluchtten. „Naar de Verenigde Staten, met mijn broer mee. Hij werkte op de ambassade”, vertelt hij tegen Erdbrink. Hamed was zelfs al op het vliegveld, maar het geluid van een huilende baby deed zijn lot anders bepalen. „Op het vliegveld zag ik een pasgeboren baby op de grond liggen. Hij was pas 40 dagen oud. Zijn ouders hadden hem achtergelaten.”

Hamed besloot in Afghanistan te blijven. „Ik zag hoe zwak hoe hij nog was en ik was bang dat hij het niet zou redden.” Een half jaar lang zorgt Hamed voor de baby, die hij de naam Mohammed geeft. „Daarna vond ik zijn familie en heb ik hem aan zijn opa gegeven. Mijn broer belt vaak en vraagt boos waarom ik niet mee gevlucht ben. Hij zegt dat ik de kans op een beter leven opofferde voor een baby en deze taxi. Ik ben blij dat ik voor de baby gezorgd heb en dat is ook belangrijk. Ik mis hem heel erg, maar er is niets aan te doen.”

‘Bizarre kijk van mannen op vrouwen in dit land’

Later in de aflevering gaat Erdbrink naar het huis van Hamed. Daar wordt duidelijk waarom Hamed de baby zo graag wilde redden: hij hoopte vurig op een zoon. „Ik was vervuld van blijdschap door wat ik van God had gekregen. Toen ik hem op vliegveld zag liggen, heb ik God meteen bedankt. Ik wilde een zoon en U hebt die aan mij gegeven. Dus toen hij werd meegenomen, stortte mijn wereld in.”

Het is schetsend voor de uiterst patriarchale samenleving in het land. Zoals ook Erdbrink opmerkt: „Je zal maar de pech hebben als meisje geboren te worden hier. Ik zal me gedurende mijn verblijf nog wel vaker verbazen over de in onze ogen zo bizarre kijk van mannen op de vrouwen in dit land. Het zit verscholen, diep in alle kieren van de samenleving.”

Het verhaal van Hamed krijgt nog een vreemd staartje. Tot verbazing van Erdbrink blijkt de jongste dochter van Hamed kortgeknipt haar te hebben, in jongenskleren rond te lopen en tegenwoordig Mohammed te heten. Erdbrink: „Ik merk dat ik stiekem hoop dat de vrouw van Hamed hem snel dat zo felbegeerde babyjongetje zal schenken. Alles beter dan dat zijn dochtertje nog langer verkleed als Mohammed door het leven hoeft te gaan.”

Kijkers diep onder de indruk

Kijkers komen superlatieven tekort voor de eerste aflevering van de documentaireserie. „Wat een geweldige, maar bovenal onthutsende eerste uitzending. Ik hoop ook dat het meisje Mohammad gauw een broertje krijgt”, klinkt er onder andere. „Man, wat een verhalen breng jij Thomas.”



👍 Fenomenale eerste aflevering van @ThomasErdbrink , zelfs de muziek was geweldig. Kortom, weer zo blij met de @vpro ! #onzemanbijdetaliban — Margreet Steendijk 🌱 (@MargreetSteend1) January 22, 2023



En wat een geweldige maar bovenal onthutsende eerste uitzending. Ik hoop ook dat het meisje Mohammad gauw een broertje krijgt. Man, wat een verhalen breng jij Thomas. 🙏 #5sterren #onzemanbijdetaliban — wilma_aikema (@wilma_aikema) January 23, 2023



Wat een geweldige documentaire, wederom een stuk vakwerk van Thomas Erdbrink#OnzeManbijdeTaliban — Marcel Hovens (@heuf68) January 23, 2023



Hulde voor #onzemanbijdetaliban @ThomasErdbrink Eindelijk een beeld van binnenuit in dit geteisterde land dat we in het Westen dreigen te vergeten. — GuidoH (@ManInMotion1) January 23, 2023



Soms is televisie echt geweldig. Neem vanavond: eerst het indrukwekkende eerste deel van de documentaire “Onze man bij de Taliban” met de ontwapenende Thomas Erdbrink, gevolgd door alweer het vierde deel van “De stamhouder” naar het magnifieke boek van Alexander Münninghoff. pic.twitter.com/tBtqHwHfaW — Wim Berkelaar (@WimBerkelaar) January 22, 2023



Prachtig gefilmd ook. Onze Man bij de Taliban. Kijk nu al uit naar volgende week! https://t.co/tj9iLPVi2o — Eveline van Herwaarden (@Fine_Point) January 22, 2023



Wat een indrukwekkende eerste aflevering van ‘Onze man bij de Taliban’ @ThomasErdbrink .. 🙏🏽 — Jorien Bakker #naarbuiten (@ja_bakker) January 22, 2023



RT @[email protected]

KIJKEN Ik heb gefascineerd gekeken naar ‘onze man bij de Taliban’, Tomas Erdbrink in Afghanistan, VPRO. Sommige journalisten hebben een enorme betrokkenheid en diepgang, zo ook Thomas die op een directe en toch gepaste manier mensen benaderd en (1/2) — Bert Huisman (@HuismanBert) January 23, 2023



Fantastisch programma van @ThomasErdbrink over het leven van de achterblijvers in #Afganistan #OnzeManbijdeTaliban Wat een drama voor de achterblijvers en vooral voor alle meisjes en vrouwen. — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) January 22, 2023

Je kunt de eerste aflevering van Onze man bij de Taliban terugkijken via NPO Start.