Jinek over de klassieker Ajax – Feyenoord: ‘Een wedstrijd op leven en dood’, en supporter met bijzonder oog

Nederland maakt zich op voor de klassieker van morgen. In talkshow Jinek was er gisteren alle aandacht voor de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, bereidt zich voor op de wedstrijd die in zijn stad plaats zal vinden, maar daar is niet iedereen tevreden over.

Na vier jaar spelen de elftallen weer tegen elkaar, mét publiek. „Het wordt een wedstrijd op leven en dood”, aldus presentatrice Eva Jinek. „Het zijn de mooiste wedstrijden om bij te zijn, en de mooiste om verslag van te doen”, aldus tafelgast Dennis van Eersel, sportverslaggever van RTV Rijnmond. „Al helemaal nu er weer publiek in het stadion bij kan zijn.”

Jinek over de klassieker

Wie gaat er morgen winnen? Bij Jinek hebben ze een analyse gemaakt. „Als je naar de resultaten uit het verleden kijkt, dan is de kans dat Feyenoord wint niet zo groot.” Ajax is volgens het praatprogramma de enige tegenstander waar ze vaker van verloren hebben dan gewonnen. „Deze eeuw won het Amsterdamse Ajax vier keer zo vaak van het Rotterdamse Feyenoord, maar misschien is dit seizoen alles anders.”

Het is een beladen wedstrijd. „Het gebeurt niet vaak dat Feyenoord als koploper de klassieker in gaat. Daarnaast is het na een paar jaar zonder, voor het eerst weer dat er publiek bij gaat zijn. En het is ook de eerste keer dat Steven Berghuis in het shirt van Ajax met publiek in De Kuip terugkeert. Dat zorgt dat er nog meer emotie en geladenheid op de wedstrijd zit”, aldus Van Eersel.

‘Beroep op gezond verstand’

„Om te beginnen doe ik een beroep op het gezonde verstand van mensen”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam over de sfeer van de wedstrijd. „Dat de goede mensen proberen om de emotionele mensen in het gareel te houden. We gaan er alles aan doen om alles binnen de lijnen te houden.” Het is echter uitzonderlijk dat er preventief voor alle vakken netten worden opgehangen. „Normaal gesproken doen we dat voor Europese wedstrijden, maar ik vind het heel wijs dat Feyenoord dit nu doet.” Maar alle maatregelen rondom de klassieker kosten veel geld: „Miljoenen”, aldus Aboutaleb.



Het belooft een wedstrijd om leven en dood te worden: de klassieker Feyenoord – Ajax aanstaande zondag. De gemoederen lopen deze keer hoog op. Ahmed Aboutaleb en sportverslaggever @DennisVanEersel schuiven aan. #JINEK https://t.co/G8XBNwN6kK — Jinek (@Jinek_RTL) January 20, 2023

Kritiek op aanpak Aboutaleb

De reacties van kijkers op de uitzending van Jinek gaan veelal over de komende voetbalwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Er klinkt vooral kritiek op de aanpak van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in het licht van de wedstrijd, en zijn kijkers ontevreden over de ‘sensatiezucht’ van de talkshow die de wedstrijd volgens hen neerzet als ‘stemmingmakerij’.



Een voetbalwedstrijd en de vraag is of Aboutaleb de rust kan bewaren in zijn stad. Nee #Jinek, ome Abou heeft nog nooit de rust kunnen bewaren. Steek partij op schietpartij, overvallen en geweld. Slechtste burgemeester ooit. — Martijn Copier (@copier_martijn) January 20, 2023



Aboutaleb is bijna 13 jaar burgemeester van Rotterdam en snapt er nog steeds weinig van. Gister bij #Jinek even nóg meer olie op het vuur gooien door te zeggen dat hij zelf de wedstrijd kan stilleggen. Dreigen is een zwaktebod en werkt averechts. #feyaja — Marijn Rinck (@MarijnRinck) January 21, 2023



Even kijkcijfers scoren over de rug van #feyaja #jinek 🤮 — MarkJan (@MJB0405) January 20, 2023



Wat een overdreven aandacht en stemmingmakerij voor die wedstrijd van zondag….vooral doen joh…..🤨#Jinek — Mariëlle (@Marhor40) January 20, 2023

Feyenoord-supporter met opmerkelijk oog

Er schuift een Feyenoord-fan aan tafel bij Jinek, die op een bijzondere manier zijn favoriete voetbalclub bij zich draagt. Paul Spiljard heeft het Feyenoord-logo als kunstoog in zijn oogkas. „Van een nood moet je een deugd maken”, aldus Spiljard over zijn kunstoog. „Je bent Feyenoord-supporter in hart en nieren, maar ik ook in mijn oog.” Zijn ‘normale’ kunstoog heeft geen Feyenoord-logo en is voor „dagelijks gebruik.” Zijn Feyenoord-oog dient als een soort geluksoog: „In 2016 kreeg ik een kunstoog en in datzelfde jaar, toen ik mijn ‘Feyenoord-oog’ kreeg, wonnen we tegen ADO Den Haag én werden we dat seizoen kampioen.”

In de uitzending wisselt Spiljard zijn kunstogen een paar keer om, om te laten zien hoe makkelijk dat gaat. En of zijn kunstoog er wel eens uitvalt? „Ja hoor, een keer tijdens het zwemmen bijvoorbeeld. Toen moest mijn zoon hem opduiken.” Kijkers kunnen er om lachen. „Maar het gedoe rondom de wedstrijd schaadt je club enorm”, aldus supporter Spiljard. „Je mag je keel helemaal schoor schreeuwen, maar doe verder normaal.”



🙃😂 dat is nog eens wat anders dan een tattoo. — Martin van Stuijvenberg (@MvStuijvenberg1) January 20, 2023



Wow in eerste instantie griezelig dat oog.Maar leuke supporter. #jinek — Angel 45 (@Angel4565137402) January 20, 2023



#jinek die heeft geen oog voor voerbal🤣 — carlo de neve (@carlodeneve) January 20, 2023

