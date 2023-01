Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om NS-conducteur die waarschuwde voor ‘mediterrane types’

Op sociale media is ophef ontstaan nadat enkele treinreizigers deelden dat de NS-conducteur waarschuwde voor „mediterrane types”. De NS heeft vandaag laten weten in gesprek te gaan met de conducteur van dienst.

„Walgelijk racisme”, klinkt er onder andere.

Conducteur van NS riep op alert te zijn voor ‘mediterrane types die land afstropen’

„Een conducteur die omroept dat we op onze spullen moeten letten, top! De toevoeging dat we alert moeten zijn op mediterrane types die naar ons land komen om de boel af te struinen… Lijkt mij nogal ongepast”, schrijft een van de treinreizigers. Iemand die in dezelfde trein zat: „Kunnen jullie mij uitleggen of het gebruikelijk is dat conducteurs bij het waarschuwen van passagiers voor zakkenrollers in de trein de volgende omroep tekst passend is: ‘Het zijn mediterraanse types die helaas ons land kaal stropen?'”



Een van de reizigers die in de bewuste trein zat vertelt over de impact van de melding. „Het is onnodig grievend, buiten de context en vraagt om enige uitleg. Er zaten veel passagiers met een mediterraanse uiterlijk/afkomst die na een lange regenachtige werkdag op weg naar huis met scheve ogen worden aangekekenen.”

Reactie NS: ‘Wij keuren iedere vorm van racisme af’

In reacties op de tweets zegt de NS „ervan te schrikken” en het „erg ongepast” te vinden. Aan RTL Nieuws laat de spoorwegmaatschappij weten de boodschap fel af te keuren.„Wij keuren iedere vorm van racisme af. En daarom dus ook deze oproep. Dit kan niet.” De NS gaat in gesprek met de conducteur. „Wat in dat gesprek besproken zal worden, kunnen we vanwege de privacy van de conducteur niet vertellen.”

Boze reacties op Twitter

Het voorval kan op veel boze reacties rekenen. „Schandalig” en „bizar” kljnkt er onder andere. „De schaamte voorbij”, vindt iemand. „De normalisatie van racisme. Hey NS, er valt nog wat bij te schaven bij jullie personeel.”



