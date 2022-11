Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ondanks gezonken Pakjesboot is Sinterklaas in het land, dit keer per vliegtuig

Sinterklaas is weer in Nederland! De goedheiligman en zijn Pieten werden rond het middaguur verwelkomd in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis, waar onder andere de burgemeester samen met talloze kinderen en hun ouders aan de kade stonden te wachten.

Op welke manier de Sint aan zou komen, was echter nog onduidelijk. Afgelopen week was in het Sinterklaasjournaal te zien dat de Pakjesboot naar de bodem van de Spaanse zee was gezonken. Sindsdien kreeg het programma geen contact meer met Sinterklaas en zijn Pieten. Vrijdag werd wel een vergelijkbare stoomboot ontdekt in een droogdok in Hellevoetsluis. Zou het mysterie vandaag opgelost worden?

Komt Sinterklaas wel aan?

De Pakjesboot verdween door een lek onder water. Op sociale media lieten ouders weten dat hun kinderen in tranen waren en zich grote zorgen maakten of ze wel hun schoen konden gaan zetten. Ook Sinterklaas vroeg zich af of hij nog wel met de boot in Nederland zou kunnen geraken. De NTR stelde de jonge kijkers vrijdag gerust: „Tot nu toe heeft Sinterklaas altijd een oplossing gevonden voor de problemen waarvoor hij zich gesteld ziet”, liet een woordvoerder desgevraagd weten. Ook de burgemeester van Hellevoetsluis, Milène Junius, twijfelde geen seconde over de aankomst van Sinterklaas en zijn gezelschap: „Het gaat écht gebeuren.”

De mysterieuze stoomboot in Hellevoetsluis bleek een nieuwe stoomboot te zijn die Sinterklaas vorig jaar al bestelde, volgens het Sinterklaasjournaal. Later werd bekend dat Sinterklaas gelukkig onderweg was, maar niet via het water. De goedheiligman zat in zijn eigen vliegtuig, de Goedheiligman 1. Zelfs zijn paard Ozosnel was erbij. Met de nieuwe stoomboot werden Sinterklaas en alle Pieten van het vliegveld opgehaald.



Het is te druk op Schiphol dus Sinterklaas kan niet landen. Met de trein was hij er al lang geweest.😉#intocht #sinterklaas #meertreinenmindervliegen pic.twitter.com/zTAgQdixYO — Jeroen Vanson (@JeroenVanson) November 12, 2022



Kids weer in de stress; Sint komt aan per vliegtuig. Prima. Maar hoe zit dat met de afhandeling van de bagage? Komen die pakjes uit dat vliegtuig? Wie doet de afhandeling? Op welke band komen ze? Wat een stress weer. Zullen weer slapeloze nachtjes worden. #Sinterklaas #Stress — 🎶 🎵 John 🎵 🎶 (@johnhoving) November 12, 2022

Sinterklaas en zijn entourage van Pieten werden door de nieuwe stoomboot opgehaald en vaarden, zoals gepland, Hellevoetsluis binnen. „We zijn heel blij dat u veilig bent aangekomen”, aldus de burgemeester. „Ik ben ook heel blij dat ik er ben”, reageert Sinterklaas.

Kritiek op vervoersmiddel Sinterklaas

Maar al snel klonk er kritiek op het gekozen vervoermiddel van Sinterklaas, het vliegtuig. Vorige week werd er nog geprotesteerd op luchthaven Schiphol vanwege het milieuvervuilende karakter van vliegverkeer. Op social media klinkt dan ook kritiek op de keuze voor het vliegtuig.



In welke tijd leeft het #sinterklaasjournaal? Sinterklaas in een privejet? Een NIEUWE stoomboot op kolen? Wil #sinterklaas persoonlijk bijdragen aan een onleefbaar klimaat voor de kinderen? Ongeloof… — Liset Meddens🔥 (@LisetMeddens) November 12, 2022



Eerst een milieuramp veroorzaken door een stoomboot te laten zinken en daarna met het vliegtuig komen…. Sinterklaas kan dat! #milieu #klimaat #sinterklaasjournaal — Louis_Vl (@LouisVl) November 12, 2022

Protest voor/tegen Pieten

Ook in veel andere plaatsen in het land komen de Sint en zijn Pieten vandaag of morgen weer aan. Net als voorgaande jaren is er opnieuw protest tegen Zwarte Piet. Zo is er zaterdagmiddag in Westzaan een demonstratie aangekondigd bij de intocht. De gemeente heeft plekken aangewezen waar de betogers van zich mogen laten horen.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kwam afgelopen week met een meldpunt waar mensen kunnen aangeven of er bij de sinterklaasintocht in hun gemeente nog Zwarte Pieten rondlopen. Met de resultaten wil KOZP volgend jaar kijken waar naar haar mening nog actie vereist is tegen Zwarte Piet. In veel plaatsen zijn inmiddels roetveegpieten geïntroduceerd.

Intocht met publiek

Het is voor het eerst sinds de coronacrisis uitbrak dat er weer een landelijke intocht met publiek is. De afgelopen twee jaar was er een alternatieve aankomst met een defilé bij het Grote Pietenhuis in Paleis Soestdijk in Baarn.