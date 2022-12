Zin in! Déze feestelijke specials verschijnen de komende tijd op televisie

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is alweer bijna tijd voor de leukste en gezelligste periode van het jaar: de feestdagen. En om alvast helemaal in de stemming te komen, kan je natuurlijk kerstfilms kijken. Maar dat is niet het enige, want er komen de aankomende tijd ook héél veel feestdagen specials op televisie van onze favoriete programma’s!

All You Need Is Love zal weer voor de nodige tranen zorgen.

Déze feestdagen specials verschijnen de komende tijd op televisie

We hoeven ons niet te vervelen tijdens de feestdagen. Ondanks dat er nog super veel leuke kerstfilms op de buis komen (en natuurlijk op alle streamingsdiensten), komen er ook een heleboel feestdagen specials op televisie. Dan kunnen we weer genieten van alle kerst én oud en nieuw-specials van onze favoriete programma’s. En om het allemaal wat overzichtelijker te maken, hebben we hieronder een lijstje gemaakt wanneer we welke feestdagen-specials kunnen verwachten.

Kerst met de Familie Meiland – 24 december om 20.00 uur op SBS6

De familie Meiland viert kerst dit jaar iets anders dan dat we van hun gewend zijn. Ze vieren kerst dit jaar namelijk op een cruiseschip op de Middellandse Zee. En dat is weer totáál wat anders, maar het wordt sowieso nét zo leuk. Onderweg maken ze een stop in Barcelona om kerstinkopen te doen en ze beleven nog véél meer op het cruiseschip. Kerst met de Familie Meiland is te zien op zaterdag 24 december om 20.00 uur op SBS6. Wij weten wel wat we doen op kerstavond!

All You Need Is Love – 24 december om 20.00 uur op RTL 4

Dit is natuurlijk dé feestdagen-special waar we ons ieder jaar weer op verheugen. Ook dit jaar zullen we dus weer zien hoe Robert ten Brink samen met zijn team geliefden, familie én vrienden samenbrengt om met z’n allen kerst door te brengen. Op kerstavond is het weer zover, dan kunnen we genieten van All You Need Is Love om 20.00 uur op RTL 4.

De Alleskunner VIPS Kerstspecial – 25 december om 20.30 uur op SBS6

In de kerstspecial van De Alleskunner VIPS gaan twaalf kandidaten de strijd met elkaar aan om de titel ‘de kerstalleskunner’ op zich te nemen. Barry Paf, Henk Krol, Sylvana IJsselmuiden, Patricia Paay, Teun Föhn, Johnny 500, Tommie Christiaan, Jamie Trenite, Tim Coronel, Eva Simons, Leona Philippo en Dafne Schippers strijden allemaal voor deze titel. Wie zal uiteindelijk ‘de kerstalleskunner’ worden? Dat is te zien op zondag 25 december om 20.30 uur op SBS6.

Oh, Wat Een Kerst! – 26 december om 20.30 uur op RTL 4

In de feestdagen-special van Oh, Wat Een Jaar! (nu dus Oh, Wat Een Kerst!) dompelen teamcaptains Carlo Boszhard en Ruben Nicolai zich onder in het kerstfeest onder leiding van Chantal Janzen. En dat doen ze niet alleen, want ook Nicolette Kluijver én Jamai zullen hierbij aanwezig zijn. Ze hebben hun mooiste kerstoutfit aangetrokken en ze zingen de bekendste kersthits. Als je dan nog niet in de kerststemming raakt, weet ik het ook niet meer. Oh, Wat Een Kerst! is op maandag 26 december te kijken om 20.30 uur op RTL 4.

Kerst met de familie Gillis – 26 december om 20.30 uur op SBS6

Niet alleen de familie Meiland krijgt een eigen kerstspecial, maar we zien ook de familie Gillis kerst vieren. Peter Gillis gaat samen met zijn vriendin Nicol kerst vieren en aangezien dat de laatste kerst wordt in de villa in Neerpelt, moeten het onvergetelijke dagen worden. De hele tuin wordt versiert met lichtjes en ook bezoeken ze nog een kerstmarkt. Dit en nog veel meer zie je in Kerst met de familie Gillis op maandag 26 december om 20.30 uur op SBS6.

The Masked Singer Oud & Nieuw Special – zaterdag 31 december om 21.45 uur op RTL 4

Last but not least: de feestdagen special van The Masked Singer. We hoeven het programma gelukkig niet lang te missen, want precies een dag na de grote finale kunnen we al genieten van de oudejaarsspecial. Ook dit keer gaan de BN’ers zingend, maar compleet onherkenbaar de strijd met elkaar aan in de mooiste kerstpakken. De Oliebol en de Sneeuwpop zien we dit jaar terug, maar ze worden wel in een heel nieuw jasje gestoken. Ook wordt de Klok dit jaar veranderd door het Uurwerk. Daarbij is de Rendier helemaal nieuw en zijn we stiekem al een beetje verliefd op dit pak. Op zaterdag 31 december om 21.45 uur gaan Carlo & Loretta weer de strijd aan tegen Gerard & Buddy in The Masked Singer Oud & Nieuw Special.