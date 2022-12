Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kom je altijd te laat? Dit is wat dat over je zegt (en wat je ertegen kunt doen)

We hebben allemaal wel die ene vriend of vriendin die nooit op tijd komt voor een afspraak. Wat ze ook doen, als je met ze afspreekt, kun je het best een kwartier ná de afgesproken tijd aankomen. En zelfs dan zijn ze er misschien nog niet. Maar wat zegt dat eigenlijk over hen? Het blijkt namelijk dat telaatkomers in een bepaalde categorie vallen, maar er is ook wat aan te doen.

De reden waarom sommige mensen te laat komen, is omdat ze simpelweg niet goed zijn in het inschatten van tijd. Een andere mogelijkheid is dat ze soms erg op kijken tegen een bepaalde klus of afspraak, waardoor ze taken constant voor zich uit schuiven. Dat blijven ze herhalen, waardoor ze hun werk nooit op tijd af kunnen hebben. Ook gaan mensen die altijd te laat komen er bij voorbaat al vanuit dat ze die afspraak niet gaan redden. Die illusie wordt dan ook werkelijkheid.

Chaotische hersenen komen te laat

Grace Pacie, auteur van het boek Late!, vertelt dat een laatkomer geen fan is van routine: „Laatkomers houden niet van taken de we vaak moeten uitvoeren en vervelen zich snel. Zo’n laatkomer kan zich goed focussen, maar alleen als ze echt ergens interesse in hebben. Als de deadline bijna in zicht is, werken ze het beste”, concludeert Pacie, horen we in een video van de BBC. Ook meent ze dat je makkelijk een laatkomer kan herkennen op kantoor „Het zijn degenen met de rommelige bureaus. Dat komt omdat ze voordat ze klaar zijn met de ene opdracht, al begonnen zijn met de volgende.”

Verder legt ze uit dat laatkomers een andere perceptie van tijd hebben. De ene minuut is langer dan de andere minuut. Die interesse waar ze het net over had, die kan laatkomers tijd letterlijk laten vergeten. En daarbij komt ook bij kijken dat laatkomers wél op tijd kunnen zijn „als ze iets heel belangrijk vinden”, beweert het onderzoek van Pacie. „We nemen iets serieus wanneer er consequenties zijn. Zoals het missen van een trein. Dat vinden we minder erg dan te laat komen op een borrel met vrienden.”

Dat kan dus pijnlijk overkomen voor de vrienden van laatkomers. Het lijkt dan alsof zij er niet toedoen. Vriendengroepen hebben altijd één persoon die standaard te laat aan komt kakken. Denk je nu: dat is niet zo? Dan ben jij waarschijnlijk de laatkomer.

Stukje persoonlijkheid, stukje training

David Robson, de auteur van Expectation Effect, stelt dat het ook in je persoonlijkheid zit. Als je kijkt naar de eigenschap consciëntieusheid, een van de vijf grote eigenschappen (openheid, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme), dan kan je erachter komen of iemand vaak te laat komt. Je kan ze vragen hoe opgeruimd of hoe georganiseerd ze zijn. Als ze zeggen dat ze dat niet zijn, dan zijn ze ook niet consciëntieus en waarschijnlijk een laatkomer.

Robson stelt dat als „mensen verwachten dat je laat komt, dan kom je waarschijnlijk ook te laat”. Het probleem ligt volgens hem dat laatkomers denken dat te laat komen in hun DNA zit. „Ze doen er dus niets aan om de gewoonte te verbeteren.” En dat terwijl je het wel degelijk kan trainen. „Als je jezelf elke dag aan een schema houdt, je bureau opruimt en jezelf bewust maakt van het feit dat je kan voorkomen dat je te laat komt, dan train je je hersenen om consciëntieuser te worden”, zegt Robson.