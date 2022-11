Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít is de duurste stamppot ter wereld (van honderden euro’s)

Als je aan stamppot denkt, dan denk je waarschijnlijk aan aardappels en groenten die tot één massa zijn gestampt. Beetje rookworst of spekjes erover en klaar. In al zijn eenvoud is stamppot heerlijk en vullend, maar erg chique allerminst. Slagerij de Beurs in Amsterdam gooit het eens over een andere boeg. Daar kun je namelijk eind november de duurste stamppot ter wereld proeven…

De duurste stamppot ter wereld is ontstaan uit een speciale samenwerking tussen chefs Timo de Beurs (van Slagerij de Beurs) en Samuel Levie. Zij wilden dit nederige gerecht in een internationaal en extravagant jasje steken. En dat is ze gelukt. Je moet alleen wel diep in de buidel tasten. De stamppot kost namelijk 1200 euro.

Pure luxe

Voor de duurste stamppot ter wereld stoppen zij namelijk de klassieke stamppot boerenkool vol met luxe ingrediënten. En zeg je luxe, dan zeg je truffel, en in deze stamppot zit héél veel truffel. Dat is ook de hoofdreden voor het astronomisch hoge bedrag, want door de warmte is de truffelprijs het afgelopen jaar sterk gestegen.

Daarnaast wordt de stamppot geserveerd als pie, in een chique jasje van knapperig deeg. De hele pie is bedoeld voor 4 à 5 personen en kost in z’n geheel 1200 euro.

Naast truffel en de krokante korst wordt de stamppot geserveerd met een rookworst van Chaams hoen, kreeft en buikspek. Het geheel wordt afgetopt met een kippenjus met – daar heb je ‘m weer – truffel.

Snel reserveren

Op 30 november organiseert Slagerij de Beurs een eenmalige avond waarop deze hemelse stamppot exclusief te verkrijgen is. Heb je toevallig de loterij gewonnen, of wil je hier je spaar(stamp)potje wel voor openbreken, dan zal je wel moeten reserveren.

Voor degenen met minder diepe zakken is er gelukkig ook een alternatief. Je kan namelijk ook voor 49,50 euro genieten van een volledig viergangenmenu van de hand van Timo de Beurs en Samuel Levie, met gerechten geïnspireerd op stamppot. Hierbij krijg je ook een kleine proefportie van de duurste stamppot ter wereld, optioneel met truffel.

Duurste stamppot ter wereld zelf maken

Heb je 30 november al wat te doen, maar wil je toch de duurste stamppot ter wereld ervaren? Niet getreurd. De Beurs en Levie hebben namelijk het recept voor dit luxe najaarsgerecht online gepubliceerd. Voor 500 euro heb je de ingrediënten bij elkaar. Alsnog flink aan de prijs, maar oké.

Naast alle luxe ingrediënten heb je ook nog een rookoven nodig. Maar wist je dat je ook heel makkelijk van je wok een rookoven kan maken? Dit maakt het bereiden van deze stamppot alweer iets haalbaarder. Wij leggen op de redactie alvast elk dubbeltje op z’n kant.