Gezin van Steenrijk, Straatarm stapt voor ‘t eerst in vliegtuig: ‘Cool!’

Een schitterende villa met jacuzzi en zwembad in het Spaanse Marbella tegenover een arbeidershuis in de Arnhemse volksbuurt ‘De Geitenkamp’. In Steenrijk, Straatarm ruilen twee gezinnen een week met elkaar van leven. En dat is voor Belinda met haar drie zoons één groot feestje, want ze gaan voor het eerst van hun leven aan boord bij een vliegtuig.

Als het gezin wordt opgehaald met een cabrio, kunnen ze hun geluk niet op. En ook het zwembad is een grote hit onder de jongens. Als ze een lesje yoga krijgen van de vaste docent van Claudia, valt ook dit in de smaak. De jongens en Belinda worden er direct rustig van. Misschien wel iets voor thuis, want Belinda heeft naar eigen zeggen „nooit rust”.

Confronterende dag in Steenrijk, straatarm

Als Jan en Claudia aankomen in hun nieuwe huis voor een week, zijn ze in eerste instantie nog positief. Leuke buren en schattig huis, vinden ze. Maar als ze de slaapkamer zien van Belinda, dat niet veel meer is dan een kamer met een bed, zijn ze daar toch stil van. En ook het weekbudget van 100 euro is heftig. „Laten wij het met 40 euro per week doen”, stelt Jan voor, aangezien Claudia het met haar vier zoons moet delen. „Het is wel een confronterende dag.”

Als Belinda met haar jongens mag shoppen, laten haar koters weten dat ze het haar gunnen. „Mama denkt altijd eerst aan ons en dan pas aan haarzelf”, vertelt haar zoon. Als ze een klimbos bezoeken en haar kinderen de dag van hun leven hebben, wordt dat ook duidelijk voor de kijker. „Als ik mijn kinderen zie genieten, dan is dat mijn rijkdom. Dat ze dit mee mogen maken en dat het dan betaald wordt, dat is geweldig”, vertelt de alleenstaande moeder.

Verse wormen en sprinkhanen

Jan en Claudia daarentegen zijn met andere dingen bezig. De baardagaam van het gezin moet verzorgd worden. En dus gaan de twee naar de dierenwinkel om daar verse wormen en sprinkhanen te kopen voor het reptiel. Als Claudia ziet dat ze nog leven, schrikt ze. „Reuze spannend om onze huisgenoten te voeren”, vertelt ze in Steenrijk, Straatarm. „Ze krioelen in het rond. Het is niet mijn favoriete onderdeel. Je hoort het kraken.”

Dan is het weer tijd om naar huis te gaan en schrijft Claudia nog een brief aan Belinda en haar zoons. Ook ontmoeten ze elkaar nog. Dat is voor Belinda erg emotioneel. Het cadeau van Jan en Claudia doet haar erg goed. Twaalf maanden lang krijgt het gezin 60 euro per maand aan boodschappengeld. „Dat een vreemde dit voor mij wil doen, is gewoon te gek. Zo zie je maar dat deze mensen een heel goed hart hebben.”



Die moeder met die 3 zoons! Weinig geld maar wat een liefde! Goud waard! #steenrijkstraatarm — Robert (@Stokstaartje020) September 7, 2022



Zijn er al opmerkingen geweest over de hoeveelheid huisdieren en wat dat kost?? Kan ik die al afstrepen van de bingokaart!#steenrijkstraatarm — adnariM (@adnariM1975) September 7, 2022



Met €60 kun je wel houdbare producten en toilet-artikelen kopen. Ik vind het tof van het rijke gezin #steenrijkstraatarm. — @Cargien-😊😢 (@Carmeninmokum) September 7, 2022

