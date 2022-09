Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De vuilste jobs van Nederland: ‘Je moet de knop omzetten’

Een plek opruimen waar wekenlang een stoffelijk overschot heeft gelegen: voor Jimmy en Thomas is het hun realiteit. In het nieuwe RTL-programma De Vuilste Jobs van Nederland zie je hoe de twee deze klus klaren.

Jimmy en Thomas werken als specialistisch schoonmaker. Hun specialisatie? Plekken schoonmaken waar een moord, zelfdoding of plotseling overlijden heeft plaatsgevonden. Dat dit werk niet voor iedereen is weggelegd, wordt al snel duidelijk. Wanneer het duo hun werkdag begint in de auto, vragen de twee zich af waar ze terecht gaan komen. „Het zal wel een beetje bloed en een beetje stront zijn”, vertelt Jimmy. „Het komt wel goed”, luidt de reactie van Thomas.

De Vuilste Jobs van Nederland

Dit keer gaan de twee op pad naar een huis, waar een overleden persoon twee weken heeft gelegen. „Na een paar dagen beginnen mensen te ontbinden. Daar komen direct sappen en vloeistoffen vrij”, vertelt Thomas, terwijl hij een veiligheidspak aantrekt. „Er komen vliegen uit, en maden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jimmy en Thomas doen het werk nu twee jaar, dus zijn inmiddels wel wat gewend. Toch laat het werk ook zijn sporen achter bij de twee mannen. „Het maakt een bepaalde impact op je en dat deel je met elkaar. Als je een maat hebt, die hetzelfde doet, dan begrijp je elkaar”, vertelt Jimmy in De Vuilste Jobs van Nederland.

‘Je moet de knop omzetten’

De twee doen het werk met plezier, maar dat is puur omdat ze elkaar hebben. Als Jimmy een stuk gestold bloed moet opruimen, krijgt ook hij het er „ongemakkelijk van”. Met een plamuurmes haalt hij de laatste menselijke resten weg uit de badkamer, die vol bloed en andere menselijke resten zat. „Dat zijn momenten dat je de knop moet omzetten en dat je het moet zien als product in plaats van mens.”

Na al het krabben, schuren en schrobben kleurt de badkamer langzaam weer wit. „Wat een klus!”, roepen de mannen uit. „Maar het geeft wel voldoening.” Na het boenen controleert Jimmy de badkamer met een UV-licht, om er zeker van te zijn dat alles spik en span is. Daarna zorgen de mannen ervoor dat alles hermetisch wordt afgesloten. In de ruimte zetten ze namelijk een apparaat aan met een extreem hoge concentratie ozon, dat alle bacteriën dood.

Als het werk erop zit, hebben de mannen duidelijk een voldaan gevoel. Om de boel luchtig af te sluiten, gaan de twee wat eten halen. „Even een cheeseburgertje eten”, lachen de twee specialistisch schoonmakers.

Bekijk De Vuilste Jobs van Nederland terug via RTL.