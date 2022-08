Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee ‘plaagt’ Linda de Mol met slechte kijkcijfers: ‘Even wachten op kijkers’

Linda de Mol heeft behoorlijk wat te verduren gehad de afgelopen tijd en ook haar dramaserie Diepe Gronden wordt inmiddels bestempeld als een heuse televisieflop. Wilfred Genee kan het niet laten om tijdens de uitzending van Vandaag Inside, even op de kijkcijfers in te haken.

VI-presentator Wilfred Genee houdt na zijn aankondiging van de talkshow eventjes zijn mond. „Even wachten”, waarvan tafelgast Angela de Jong en VI-gezichten Johan Derksen en Renee van der Gijp in eerste instantie niet helemaal begrijpen wat hij bedoelt.

Wilfred Genee grapt over slechte kijkcijfers in Vandaag Inside

„Tot die mensen er weer bijkomen allemaal. We komen uit het kijkcijfer nul, we moeten even zorgen dat er weer wat mensen komen natuurlijk.” Daarna moeten de aanwezigen in de VI-studio lachen. Johan Derksen begrijpt Genee zijn opmerking. „We hebben een heel sterk voorprogramma. Dat is de basis van ons succes”, aldus Derksen. De VI-heren bedoelen de dramaserie Diepe Gronden, die Genee spottend „diepe afgronden” noemt. Deze serie, met in de hoofdrol Linda de Mol, doet het namelijk niet heel goed bij het kijkerspubliek. En trok de afgelopen tijd bijzonder weinig kijkers.

Daarom dat Genee ‘plagend’ op de VI-kijkers wacht die bij de serie zouden zijn weggezapt. Angela de Jong spreekt zelfs uit dat ze vreest dat het kijkcijfer-aantal richting de nul gaat. De Jong is niet bepaald positief over de serie en verraadde zelfs al hoe het verhaal afliep. Diepe Gronden werd dit jaar namelijk al eerder uitgezonden en momenteel hebben we op SBS6 te maken met herhalingen.

Deuk in reputatie Linda de Mol

De reputatie van Linda de Mol liep de afgelopen tijd een behoorlijke deuk, of deuken, op. Haar ex-partner Jeroen Rietbergen werd namelijk onlosmakelijk verbonden aan het The Voice-schandaal, waarbij destijds ook nog eens haar broer John de Mol betrokken was als Talpa-directeur. Ook haar neefje Johnny de Mol lag de afgelopen tijd onder vuur door de beschuldigingen die richting hem klonken en aangiftes die er tegen hem liggen. Daarnaast moest De Mol haar rol als presentatrice voor verschillende programma’s overdragen aan andere presentatoren.

Heb je Vandaag Inside gemist? Je kunt de aflevering van gisteravond terugkijken via Kijk.