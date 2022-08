Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Familie Denise vraagt logees hemd van het lijf in B&B Vol Liefde: ‘Hoe zit het met de seks?’

Een ontmoeting met je schoonmoeder in spe is altijd spannend, maar helemaal als ze vervolgens schaamteloos naar je seksleven informeert. Het overkwam Dave en Sven gisteravond in B&B Vol Liefde. Een ontmoeting met Denises moeder en tante liep uit op een kruisverhoor. Kijkers keken verbaasd toe.

Zo blijkt maar weer: er is nooit een saai moment in B&B Vol Liefde. Het programma maakt elke dag veel los bij kijkers. In de zomerhit van RTL4 gaan acht B&B-eigenaren op verschillende plekken in Europa op zoek naar de liefde.

In de bed and breakfast van Denise (31) in het Spaanse Almuñécar strijden momenteel twee mannen om haart hart. Fitnessondernemer Dave (34) was haar eerste logé en is er nog steeds bij, Sven (30) is een nieuwkomer. Hij was de vijfde vrijgezel die zijn opwachting maakte. Vooralsnog lijkt de romantiek in huize Denise er niet écht vanaf te spatten.

‘Hoe zit het met de seks?’

In de aflevering van gisteravond gaan de drie op bezoek bij de moeder en tante van Denise. „Bereid je maar alvast voor, want mijn moeder stelt heel veel vragen. En soms best wel lastige”, waarschuwt Denise Sven vooraf. Dat blijkt een understatement. „Wat ik wel heel belangrijk vind: seks”, steekt Helene, de tante van Denise van wal. Ze merkt daarbij op dat het voor haar nu wel iets minder belangrijk is dan vroeger. „Dus, hoe zit met de seks?”, vuurt moeder Annemiek op de drie af. „Dat weet ik niet”, verklapt Denise. Verder houdt ze haar lippen stijf op elkaar. Er is immers weinig te vertellen: er was tot nu toe alleen een klein kusje met Dave, die hij later volgens kijkers enorm opblies.

Sven vertelt achteraf: „Af en toe sla je steil achterover van de vraag, maar ik houd er wel van. Dat je het leven benadert met een lach en een knipoog. Is alleen maar mooi.” Denise voelt zich niet helemaal op haar gemak tijdens het gesprek. „Het is best wel ongemakkelijk om dat soort gesprekken met mijn moeder en tante te hebben. Maar ja, dat is haar geheim blijkbaar, na 53 jaar huwelijk.” Dave is het met Annemiek en Helene eens dat seks belangrijk is in een relatie. „Als je dat op een gegeven moment niet of minder hebt, dat is wel een signaal dat er iets niet goed zit.”

Is er al ruzie geweest?

Ook frappant is dat Denise opbiecht dat ze zich af en toe aan Dave ergert. Dit komt eruit nadat Annemiek vraagt of er al ruzies zijn ontstaan. „Geen onenigheid, maar ik vind hem soms wel een beetje vervelend. Hij kan heel druk zijn en heel veel praten. Dan moet ik soms zeggen: stop.” Sven verweert zich en zegt dat hij ook heel goed rustig kan zijn, maar daar wil Denise niets van weten. „Dat zegt hij inderdaad, maar dat heb ik nog niet gemerkt.”

Voor de camera geven Denises moeder en tante nog wat advies voor de mannen. „De mannen moeten gewoon toenadering zoeken tot Denise.” „Fysieke toenadering”, benadrukt Helene. Annemiek vervolgt: „Dan komen ze er vanzelf achter of het dit is of dat.”

Wat vinden kijkers van de B&B Vol Liefde-aflevering?

Gisteren schreven we over een uiterst ongemakkelijke kampvuursessie van Martijn, maar volgens kijkers is dit nog een tandje erger. „Als je denkt dat je met Martijn de meest gênante aflevering wel gehad hebt dan doen de moeder en de tante van Denise er nog even een schepje bovenop. Dames op leeftijd en vragen naar/om seksbeleving”, schrijft iemand. Een ander: „Het lijkt me wél zo verstandig voor Denise, om haar moeder maar niet zo vaak uit te nodigen! Flapt alles wat in haar hoofd opkomt er maar uit!”

Toch hebben Helene en Annemiek gister ook de harten gewonnen van sommige kijkers. „Wat een heerlijke gekke dames” en „Moeder en tante zijn lekker op dreef.” Enkele kijkers vermoeden dat de moeder en tante van Denise zelf ook interesse hebben in de heren. „Als ik die gasten was, zou ik de kamer ‘s nachts maar goed op slot doen, want voor je het weet kloppen tante en mama Denise ‘s nachts aan je deur.”



Gisteren weer genoten van de B&B eigenaren. Als je denkt dat je met Martijn de meest gênante aflevering wel gehad hebt dan doen de moeder en de tante van Denise er nog even een schepje bovenop. Dames op leeftijd en vragen naar/om seksbeleving. 🙁 #benbvolliefde

P.s. Dat dansje! pic.twitter.com/5AmzJK0Iti — Ferdinand (@ferdinandkoop) August 19, 2022



Als ik die gasten was, zou ik de kamer ‘s nachts maar goed op slot doen, want voor je het weet kloppen tante en mama Denise ‘s nachts aan je deur 🤣 — Danny Wennekes (@DannyW_1968) August 19, 2022



Het lijkt me wél zo verstandig voor Denise, om haar moeder maar niet zo vaak uit te nodigen!🤔 Flapt alles wat in haar hoofd opkomt er maar uit!!😱 — TheaSpaanstra (@TheaSpaanstra) August 18, 2022



Wat een heerlijke gekke dames bij #benbvolliefde als Denise daar wat van over had genomen was ze al lang aan de man geweest! — Roel_TSLR (@Roelina01) August 18, 2022



Haha, moeder en tante zijn lekker op dreef. Denise ondertussen 👇#benbvolliefde pic.twitter.com/5OLAxWrCqQ — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) August 18, 2022



De tante van Denise is de gezelligste deze aflevering met haar sex en hakkuh 😂. Verder maar een dooie bedoening vandaag #benbvolliefde — Jess (@JessDoe77) August 18, 2022

B&B Vol Liefde is elke werkdag om 20.30 te zien op RTL 4. Wil je de laatste aflevering terugzien? Je kijkt de laatste aflevering via RTLXL of kijkt vooruit op Videoland.