Johan Derksen sneert wederom naar Tim Hofman

Tim Hofman deed gisteren met zijn programma BOOS wederom details uit de doeken over The Voice of Holland en John de Mol. Vóór de aflevering te zien was, verdedigde Johan Derksen zijn baas al, en nu hij de aflevering gezien heeft, sneert hij wederom naar Hofman.

Volgens de Vandaag Inside-presentator is Hofman namelijk „op hol geslagen” en probeert hij alleen maar „te scoren”. Dat zei Derksen gisteren in de meest recente aflevering van Vandaag Inside. Voordat de nieuwste BOOS online stond, zei Derksen dat Hofman ‘moet ophouden‘. „Die is gek geworden van blijdschap toen hij daar wat blootgelegd heeft.”

Johan Derksen: ‘Tim Hofman wil alleen maar scoren’

„Hofman wringt zich nu in allerlei bochten om onthullingen te doen die dat eigenlijk niet zijn”, zei Derksen onder meer. Tafelgast Heleen van Royen was het daar roerend mee eens. „Het was bedroevend slecht en eindeloos lang. Dit kon ook in drie Instagram-stories.”

Van Royen stelde ook dat vrouwen niet geholpen zijn met de nieuwe uitzending. „Waarom ga je nu nog meer zoeken en graven en pielen?”, vroeg ze zich af. „Wie help je daar mee? Ga lekker naar Ter Apel om daar vrouwen te helpen!”

Nieuwe onthullingen over John de Mol in BOOS

In de nieuwe BOOS, die gistermiddag online kwam, meldde Hofman dat John de Mol mogelijk al eerder wist van meer gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Deze meldingen zouden bekend zijn bij een contactpersoon binnen de productie en een eindredacteur van Talpa. Het is echter niet duidelijk of zij De Mol daarvan op de hoogte hebben gesteld. Hofman suggereerde daarbij dat er ergens is gelogen. Ook is er een telefoongesprek te horen tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie die verrast waren door de reactie van De Mol in de eerste aflevering van BOOS over The Voice.

Derksen zou als hij De Mol was de betrokkenen „even toespreken” over dit dossier, maar ontslag is volgens hem niet nodig. „Meneer Boos is nu niet zo belangrijk om iemand te ontslaan omdat hij zo nodig KGB’tje speelt.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.