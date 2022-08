Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Radio-dj Giel Beelen: ‘Ik stop ermee’

Giel Beelen is volgend jaar niet meer op de radio te horen. Hij last een pauze in om met zijn vriendin de wereld rond te gaan reizen. Dat laat de radio-dj weten in een openhartige Instagram-post.

„IK STOP ERMEE”, begint Beelen maandagochtend zijn verhaal op Instagram. Samen met zijn grote liefde Floor Joustra pakt Beelen volgend jaar de koffers om de wereld te gaan verkennen. „Het is ontzettend spannend en we hebben er heel veel zin in. Ik heb het er in mijn podcast Kukuru vaak over: Wie ben je in essentie? Wie ben je zonder je werk, of zelfs zonder je naam? Wie ben ik zonder het mannetje van de radio te zijn? Voor het eerst in 25 jaar geen radio maken.”

Einde contract vervroegd

Eigenlijk zou het contract van Beelen bij NPO Radio 2 nog tot in 2023 doorlopen, maar in overleg met de omroep heeft hij het einde van zijn contract vervroegd. „Ik dank BNNVARA en de NPO dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven dat we in de toekomst vast nog mooie dingen gaan maken…maar volgend jaar dus ff niet.” Zijn werkgever BNNVARA bevestigt dat Beelen inderdaad in 2023 stopt bij NPO Radio 2. „Het was het meest lastig om dit nieuws aan mijn directe radioteam te vertellen, maar gelukkig kennen ze mij”, schrijft Beelen in de post.

Hoe het volgende jaar eruit gaat zien voor Beelen en zijn vriendin, weten ze nog niet. „We laten ons inspireren, meevoeren en raken. We gaan het leven ervaren en nemen je mee.”



De avondshow van Giel Beelen

In 2020 maakte Beelen de overstap van Radio Veronica naar Radio 2. Hij begon met een programma in de nacht, maar stapte in 2021 over naar het maken van een avondprogramma op de zender. Sindsdien is hij elke werkdag tussen 22.00 en 00.00 uur te horen met het programma Giel op Radio 2. Tot het einde van het jaar gaat Beelen hiermee door. Daarna is het de wijde, onbekende, wereld in.