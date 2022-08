Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Sebastian Plasschaert

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Sebastian Plasschaert.

Audio speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van Sebastian, aangezien hij als medeoprichter van XS2Content, dagelijks teksten van nieuwsberichten automatisch omzet in audiobulletins.

1. Julius’s voorraadkast

Lekker de diepte in per ingrediënt, in combinatie met de heerlijk slechte humor van Julius.

2. In de ban van Rianne

Heerlijk fout verhaal, en lekker vanuit 1 enkel perspectief. Wel een veel te korte serie.

3. Moorden in het Noorden

Als je van Scandinavische crimi’s houdt, dan is dit top. Ik kan er alleen niet meer dan 2 per keer aan: te veel miserie.

4. Weer een dag

Het is gewoon fijn om naar het gezeik van Maarten te luisteren. En zij gaan tenminste nog creatief en zeer cynisch met de reclames om.

5. De Ondernemer Vandaag

Ik ben zelf ondernemer en met deze podcast ben ik 24/7 op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws. Daarnaast ben ik ook via XS2Content betrokken bij het maken van deze innovatieve podcast.

