Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Stéphanie Hoogenberk

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Stéphanie Hoogenberk.

Stéphanie Hoogenberk maakt samen met schrijver Janneke van der Horst de podcast De Shitshow, waarin ze wekelijks hun shit en ergernissen bespreken. Verder schrijft Stéphanie columns voor LINDA. en schrijft ze reportages voor Hard gras en Quote.

De 5 podcast-tips van Stéphanie Hoogenberk

1. De zwarte dag van Hans

Een podcast waarin de dood van Hans van de Ven wordt uitgelicht. Hans werd in 2021 dood gevonden in bad, de schouwarts dacht aan een scheur in de aorta, maar twee goede vriendinnen van Hans meldden zich bij AD-journalist Koen Voskuil om te vertellen hoe zij denken dat het in elkaar zit.

2. De brand in het Landhuis

Een spannende podcast over Ewald Marggraff die om het leven kwam bij de brand in zijn landhuis in Vught. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van de 500 schilderijen die hij bezat, of zijn geld.

3. Ervaring voor Beginners

Een interviewprogramma waarin Theo Maassen 60 minuten praat met makers over de kunst van het maken. Theo Maassen is een van de beste interviewers van Nederland, hij is geïnteresseerd en humoristisch. En zijn gasten zijn door hemzelf uitgekozen.

4. Sara’s mysteries

Deze podcast zit zo geweldig in elkaar. Het is ontroerend en spannend, voor jong en oud.

5. Kunststof

Kunststofradio heeft fijne interviews met mensen uit de creatieve sector. Heerlijk om tussen huiselijke werkzaamheden door te luisteren. Ze hebben wel een vreselijk irritante jingle.

De podcast-tips van vorige week

Ook vorige week tipte een mediapersoon een aantal podcasts, die keer was de beurt aan Jeroen van Kooten. Lees zijn tips hier.