Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Conducteur overleden na woordenwisseling met twee zwartrijders

Een triest incident op treinstation Hilversum. Een conducteur van de NS is daar gisteravond overleden, niet lang nadat hij onenigheid had met twee tieners die zonder geldig vervoersbewijs in de trein zaten. De conducteur werd na het incident met de zwartrijders onwel, zegt de politie.

De twee jongens van 15 en 16 uit Hilversum zijn diezelfde avond aangehouden. De politie benadrukt dat nog niet vaststaat of er een direct verband tussen het overlijden van de man en het incident met de minderjarige zwartrijders is. Dat wordt nu onderzocht. Het staat dus allerminst vast of het incident en het overlijden een directe link hebben.

Conducteur had woordenwisseling met zwartrijders

Gisteravond ontstond een woordenwisseling tussen conducteurs en de jongens van 15 en 16 jaar oud. Ze bleken zonder treinkaartje in de trein van Amsterdam naar Amersfoort te zitten. De conducteur of een van zijn collega’s sprak hen aan op hun gedrag. Daarna liep de discussie op en er was er „over en weer wat duwen en trekken”, aldus een politiewoordvoerster.

De conducteur die later overleed was daar ook bij betrokken. De trein stopte daarna in Hilversum, het eerstvolgende station, waar een van de jongens werd aangehouden. De tweede verdachte werd later thuis aangehouden. De conducteur werd na het incident onwel en ging op een bankje zitten. Niet veel later overleed hij op het perron. Het gaat om een man van 62 jaar oud uit Hengelo.

Nog niet duidelijk hoe de man overleed

Volgens de politie werd nog geprobeerd de conducteur te reanimeren nadat hij onwel werd, maar tevergeefs. De politie waakt voor het beeld dat de jongens verantwoordelijk zijn voor de dood van de conducteur. De woordvoerster benadrukt dat het nog volstrekt onduidelijk is hoe de man is overleden en dat er een onderzoek loopt.

De politie wil in contact komen met reizigers die op het perron of in de trein zaten tijdens het incident. Wie iets heeft meegekregen van het incident, wordt opgeroepen zich te melden, vraagt de politie. Sinds corona zitten veel meer zwartrijders in het openbaar vervoer.