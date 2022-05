Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor Pieter Omtzigt in College Tour: ‘Kan niet leven met een leugen’

Hij is niet alleen politicus, maar ook coach in zijn vrije tijd. Het interview met Pieter Omtzigt in College Tour gisteren trok maar liefst 414.000 kijkers: het hoogste aantal van dit seizoen tot nu toe voor het interviewprogramma. In College Tour vertelt het veelbesproken Kamerlid over zijn burn-out, de toeslagenaffaire en zijn politieke ambities.

Waar studenten in het publiek erg benieuwd naar zijn, is naar tips om een burn-out te voorkomen. Op die vraag is Omtzigt niet zo goed voorbereid, zegt hij zelf, maar iets wat al zou kunnen helpen is „milder zijn voor elkaar. Niet het idee hebben dat je constant op de top moet presteren.”

Pieter Omtzigt in College Tour

Omtzigt opereert als onafhankelijk Kamerlid, wat betekent dat hij zich niet heeft aangesloten bij een politieke partij. Toch zien zijn collega’s dat het liefst anders. Zo werd hij na het aftreden van Menno Snel (D66) na de toeslagenaffaire gevraagd hem te vervangen. „Ze hebben lang geprobeerd om mij staatssecretaris van Financiën te maken”, vertelt de politicus in College Tour. „Zo van: ‘Pieter heeft kritiek, dan moet Pieter het maar doen’.”

Dat aanbod wees hij af, want het lijkt hem niet verstandig om deze functie op zich te nemen. In plaats daarvan keert hij terug als Kamerlid zonder zich aan te sluiten bij een politieke partij. Of hij dat nog gaat doen, is niet duidelijk.

Bekijk hieronder het fragment:

‘Alleen als je de waarheid op tafel hebt, kun je problemen oplossen’

Iets wat Omtzigt in ieder geval altijd blijft zoeken, is de waarheid. Bij College Tour vertelt de politicus dat „als mensen iets niet willen vertellen, ik harder ga graven in plaats van dat ik stop”. De samenleving mooier maken is zijn grote doel. „En dat kunnen we alleen als we onze mond open doen als er dingen misgaan. Ik kan niet leven met een leugen en dat is ook waarom ik het na blijf streven om te kijken waar die ligt. Alleen als je de waarheid op tafel hebt, kun je problemen oplossen.”



.@PieterOmtzigt vertelt in #CollegeTour: “Voor mij is het altijd een teken dat als ik veel weerstand heb, dat mensen iets niet willen vertellen, dan ga ik harder graven in plaats van dat ik stop.”👇@KroNcrv pic.twitter.com/prOFYs8Suv — Twan Huys (@Twan_Huys) May 8, 2022



Erg genoten van het programma #CollegeTour op @NPO2 met #PieterOmtzigt. Niet omdat de feiten die ter tafel kwamen zo vrolijk waren, maar vanwege de manier waarop hij ermee dealt en zijn openheid. #Integriteit kun je echt niet leren: dat heb je of heb je niet @minpres! — Karin de Vos (@Karin_de_Vos) May 8, 2022



Dat was een erg interessante #collegetour met @PieterOmtzigt .Hij is en blijft een bijzonder en bijzonder goed politicus. Zoals hij zei:150 Omtzigten in de Kamer zou wat veel zijn,maar veel politici zouden een voorbeeld aan hem kunnen en moeten nemen./ @Twan_Huys @WelmoedVlieger — frans weisglas (@fransweisglas) May 8, 2022

Veel kijkers zijn gecharmeerd van het tv-optreden. „Wat een mooie uitzending met Pieter in College Tour vanavond”, klinkt het op Twitter. „Respect voor zijn doorzettingsvermogen om altijd de waarheid boventafel te willen krijgen.”

College Tour is terug te zien via deze link.