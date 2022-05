Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Saskia Noort: ‘Harry Mens is seniele betweter’

Schrijfster Saskia Noort heeft het helemaal gehad met Harry Mens. Die maakte namelijk opmerkingen over de misstanden bij The Voice of Holland waaruit maar weinig respect bleek. Noort noemt Mens op Twitter dan ook een „seniele betweter”. Mens zei in het radioprogramma The Friday Move bijvoorbeeld dat zijn eigen dochters zich dit niet zouden laten „overkomen”.

„Waarom toch steeds om de mening vragen van dit soort seniele betweters, wiens tijd al lang voorbij is? En dan weer roepen ‘je mag ook niks meer zeggen’… hou op hiermee. We kennen het deuntje inmiddels wel”, schrijft Noort op Twitter.



Waarom toch steeds om de mening vragen van dit soort seniele betweters, wiens tijd al lang voorbij is? En dan weer roepen ‘ je mag ook niks meer zeggen’… hou op hiermee. We kennen het deuntje inmiddels wel. https://t.co/IDV6GCWlmD — Saskia Noort (@saskianoort) May 15, 2022

Mens was vrijdagmiddag te gast in het BNR-radioprogramma van Wilfred Genee. Daar noemde hij de situatie rondom The Voice „ouwe koek”. „Ze hadden ook hun spullen kunnen pakken en niet meer mee kunnen doen”, zei Mens. Over die opmerking ontstond ophef, omdat dit in feite ‘victim blaming’ is, wanneer het slachtoffer de schuld krijgt van een misdrijf (of iets anders dat niet door de beugel kan) dat hen is aangedaan. Hetzelfde gebeurt regelmatig bij slachtoffers van verkrachting. Zo is het niet zeldzaam dat zij de vraag krijgen wat ze aanhadden op dat moment.

Het is nu een aantal maanden geleden dat de misstanden bij The Voice aan het licht kwamen en volgens Mens heelt de tijd „vele wonden”. Genee lijkt het daar niet mee eens te zijn: „Nou, dat neemt toch niet weg dat wat er met die meisjes is gebeurd, heel ernstig is?” Dat klopt wel, zegt Mens, maar hij twijfelt aan de omstandigheden waarin het allemaal plaatsvond. Over de vrouw die zegt door Ali B verkracht te zijn, zegt Mens: „Ze ging met een taxi naar huis, maar ze had ook naar het politiebureau kunnen rijden.”

„Als ze gaan zuipen, ze gaan coke gebruiken, dan krijg je dit soort theater”, zegt Mens ook nog. Advocaat Sébas Diekstra, die een aantal slachtoffer bijstaat, is ook aanwezig en gaat tegen Mens in. „Dat ‘laten overkomen’, gaat niet helemaal op. Niet iedereen reageert op dezelfde manier. En ‘laten overkomen’ klinkt alsof ze slachtoffers wíllen zijn.” Volgens Mens hebben zijn dochters, hij zegt het nog maar eens, „daar geen last van”. De vrouwen die betrokken zijn bij het The Voice-schandaal en dat dus wel hebben, konden in zijn ogen „al drie keer weglopen”. Ook prijst hij het feit dat Ali B nog „netjes” een taxi belde voor een van de slachtoffers.