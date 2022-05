Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook Finland wil bij de NAVO: ‘Een nieuw tijdperk’

De kogel is door de kerk: Finland gaat het lidmaatschap van de NAVO aanvragen. Dat hebben president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin vandaag bekendgemaakt. „Dit is een historische dag. Een nieuw tijdperk breekt aan”, zei Niinistö.

Wel moet het Finse parlement nog instemmen met het voorstel van de regering om het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. Maar het is vrijwel zeker dat een meerderheid daar morgen mee akkoord gaat. Gisteren maakte Marin al bekend dat haar sociaaldemocratische regeringspartij voorstander is van toetreding tot de NAVO. De Finse minister Pekka Haavisto van Buitenlandse Zaken zei tegen de Zweedse krant Aftonbladet dat Helsinki het lidmaatschap van het westerse bondgenootschap vermoedelijk woensdag aanvraagt.

NAVO-lid Turkije zou echter bezwaren opwerpen. Desondanks ziet premier Marin geen obstakels voor de toetreding van haar land, noch van Zweden. Turkije heeft problemen met aanhangers van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) die in met name Zweden actief zijn. Zij zouden zich schuldig maken aan terroristische activiteiten.

‘Op een kalme manier’ praten met Erdogan

Marin wil daar op een „heel kalme manier” over praten. President Niinistö verwees naar een gesprek dat hij een maand geleden had met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. Die zei toen volgens hem dat hij Finlands aanvraag zou steunen, dus dat de berichten nu anders zouden zijn „verwarren” hem. Hij is bereid opnieuw in gesprek te gaan met Erdogan.

Ondertussen spraken de buitenlandministers van Zweden, Finland en Turkije met elkaar op een NAVO-bijeenkomst in Berlijn. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu had het over een „goed gesprek”. Hij zei dat zijn land niet tegen uitbreiding van de NAVO is, maar dat Turkije niet wil dat landen terrorisme steunen en verwacht dat daar een einde aan komt. De NAVO sprak de verwachting uit dat er een oplossing komt.

Finland wil bij de NAVO

Een tijd lang was Finland tegen toetreding tot de NAVO. Maar omdat Rusland zich agressief gedraagt, is daar snel verandering in gekomen. Dat geldt zowel voor de politiek als voor de bevolking. De grens die Rusland en Finland delen, is zo’n 1300 kilometer. Het land gaat ervan uit dat NAVO-landen al bescherming bieden voordat het lidmaatschap officieel rond is. Rusland ziet dat namelijk „absoluut” als een bedreiging en heeft gewaarschuwd voor militaire en politieke gevolgen. De Russische export van elektriciteit is dit weekend stopgezet.

Ook Zweden treft voorbereidingen om het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. De sociaaldemocratische regeringspartij geeft daarvoor naar verwachting vandaag groen licht, waarna het parlement in Stockholm er een dag later over debatteert.