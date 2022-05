Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers niet onder de indruk van WNL Op Zondag: ‘Flauwekul’

Bij WNL op Zondag zijn verschillende gasten uitgenodigd, waaronder minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Zij gaat in gesprek met de presentator onder andere over de ondervertegenwoordiging van Nederland buiten de Randstad. Kijkers zijn blij met de onderwerpkeuze van het programma, maar vinden dat de minister loze uitspraken doet.

Hoe groot is de kloof tussen Den Haag en de rest van Nederland? Daarmee opent WNL op Zondag-presentator Rick Nieman het item. Volgens Bruins Slot is elke regio uniek. „Of het nou Friesland is, Limburg of Zeeland. Je ziet echt afstand er tussen. Soms denken mensen echt dat Nederland op houdt bij Amersfoort en dus is het belang om de verschillen te verkleinen die je er tussen ziet. Dat vraagt erom dat je er samen aan gaat werken.”

Zelf is de minister opgegroeid in het oosten van Groningen. „Wat je daar echt merkt is dat als je van Groningen naar Den Haag gaat, dat mensen de afstand een stuk kleiner inschatten dan als je van Den Haag naar Groningen gaat.” Absurd, vindt Bruins Slot het, dat er zo tegen Groningen aangekeken wordt.

Wat Bruins Slot zo mooi vindt aan regio Groningen, is dat ze bezig zijn met groene waterstof. „Dat is hartstikke belangrijk. Je ziet het nu ook met Rusland, dat we minder afhankelijk moeten worden van olie en gas. Daar zit een enorme toekomst, dat moeten we met z’n allen doen.”

Grote kloof tussen Randstad en platteland

Caroline van der Plas opperde een tijd geleden in de uitzending om een ministerie voor het Platteland te maken. Volgens de leider van de BoerBurgerBeweging moet deze minister ook daadwerkelijk een post hebben op het platteland, zo ver mogelijk van Den Haag vandaan. Volgens Bruins Slot is het ministerie van Binnenlandse zaken dat al en volgens haar zou ze dan ook regelmatig naar Friesland willen. „Je ziet juist in deze tijd met hybride werken dat het makkelijk is om op de ene plek te werken en de andere plek te wonen.”

Een leuke onderwerpkeuze, vinden kijkers. Maar het optreden van de minister is minder populair onder Twitteraars. „Een groot wandelend managementboek met 100en citaten”, klinkt het op Twitter. „Inderdaad zo’n speech van hoog opgeleide manager militair die in de praktijk niet werkt”, reageert een ander.



Goh, de nieuwe min. van Binnenlandse zaken Hanke Bruins Slot,wil meer doen voor vertegenwoordiging in de regio's. Laat ze dan de subsidies voor lokale partijen ook eens gelijk trekken met de landelijke partijen die in gemeenteraden zitten. #WNLopzondag #wnl — John_Witkamp (@john_witkamp) May 22, 2022



Beknopte samenvatting verhaal Hanneke Bruins-Slot 'Verbinden'

'Stip op de horizon'

'Niet op de man spelen'

'Een gezamenlijke opgave'

'Met elkaar in gesprek gaan' Uw dagelijkse portie corporate flauwekul.#WNLopzondag #wnl — Rob Dachs (@RobDachs) May 22, 2022

De aflevering van WNL op Zondag is terug te kijken via deze link.