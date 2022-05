Oekraïne: zware gevechten rond Sjevjerodonetsk en Lisitsjansk

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat de situatie in de Donbas „extreem lastig” is. Volgens hem houdt het Oekraïense leger behalve in Sjevjerodonetsk ook in onder meer Slovjansk stand. Daar wordt de afgelopen dagen eveneens zwaar gevochten.

De Poolse president Andrzej Duda is momenteel in Kiev. Hij is de eerste buitenlandse leider die de Oekraïense volksvertegenwoordigers in levende lijve toesprak sinds het begin van de oorlog. In zijn speech zei hij dat alleen Oekraïne het recht heeft om zijn eigen toekomst te bepalen.

“After Bucha, Borodianka, Mariupol, there can be no business as usual with Russia, dear presidents and prime ministers,” Polish President Andrzej Duda said during his speech in Verkhovna Rada.

“Poland will do everything it can to help Ukraine become a EU member.”

