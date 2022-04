Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers schrikken opnieuw van Jeugdzorgtapes: isoleercel en misbruik? ‘Misselijkmakend’

De eerste aflevering van Jojanneke en de jeugdzorgtapes maakte bij kijkers al heel wat los. Maar ook de tweede aflevering is wederom schokkend en verdrietig. Vooral de horrorverhalen over de isoleercel en het misbruik binnen jeugdzorg, zorgt dat kijkers met een „misselijkmakend” gevoel achterblijven.

In de docu-serie neemt Jojanneke van den Berge de schrijnende situatie van jeugdzorg in Nederland onder de loep. De eerste aflevering van vorige week riep bij veel kijkers geschokte reacties en zelfs tranen op.



Als de situatie waar je tegen je zin in terecht komt erger is dan de situatie waar ze je zogenaamd tegen willen beschermen.#1115kinderen #Staatsontvoeringen #jeugdzorgtapes https://t.co/wcICVoZFcj — Diner Menu (@DinerMenu) April 15, 2022

Maar ook aflevering twee laat een ingrijpende indruk achter. Vorige week maakten kijkers kennis met Nando (17), Jamie (17), Eli (28) en Doke (15), die hun heftige verhaal deelden. Dit keer verschijnt ook de alleenstaande moeder Maddy (27) in de aflevering, zij verbleef zelf in jeugdzorgstellingen en moest haar dochter afstaan. Daarnaast zien we de 19-jarige Stephanie, die haar verdrietige ervaringen met de isoleercel vertelt.

Misbruik binnen jeugdzorg in Jeugdzorgtapes

Maddy kreeg op haar zestiende als jongere onder toezicht van jeugdzorg haar eerste kind. Haar dochter Geniley werd na negen maanden bij haar weggehaald. Haar andere twee zoontjes kunnen wel bij haar wonen. Met een brok in haar keel omschrijft ze het moment dat haar dochtertje werd meegenomen door jeugdzorg.

Ook Eli keert terug in aflevering twee. In de eerste aflevering bleek dat zij op haar 28ste in een euthanasietraject zit, omdat zij niet met haar trauma’s kan leven. Hoewel ze op haar tiende al zwaar getraumatiseerd was door haar thuissituatie, werd dit binnen jeugdzorg alleen maar erger. Wat tot die trauma’s leidde? „Er is daar veel misbruik geweest”, vertelt Eli. Begeleiders die bijvoorbeeld met een sleutel haar kamer inkwamen en aan haar zaten. „Als je dat als meisje dat aangaf of er een klacht over indiende, werd er gezegd: ‘Zij is gedragsgestoord’, geloof haar maar niet’.” Volgens haar is dit heel veel meisjes overkomen. „Wij kregen geen stem. Wij waren die meisjes die gedragsgestoord waren.”



Op dit moment kan ik het niet eens onder woorden brengen. Voel alleen woede, intense woede. Hulpverleners die sleutels hebben…binnenkomen en aan jonge meiden zitten en dan het stigma misbruiken. Misselijk….boos….woest #jojannekeendejeugdzorgtapes #jojanneke #jedjzt — Manuela (@Neeltje73) April 14, 2022



Intens verdrietig en boos wordt ik ervan wat ze deze kinderen aan doen. Zelfs #misbruik door begeleiders. Meer dan 1000 kids per jaar in isoleercel. Terwijl #pedofielen en #criminelen buiten lopen. Dat dit in Nederland gebeurt. Falende #overheid. #jeugdzorgtapes — ROSE BAYRAKTAR (@Roseforyou007) April 14, 2022

Kijkers schrikken van verhalen over isoleercel

Maar ook de desastreuze gevolgen van de beruchte isoleercel komen naar boven in aflevering twee. Nando werd als 12-jarige jongen dagenlang opgesloten in zo’n ‘iso’. In alle jaren dat hij in instellingen zat, zat hij naar eigen zeggen „meer dan 150 keer” in een isoleercel. Maar Stephanie blijkt het trieste record te hebben. Ze zat negen maanden achter elkaar in een isoleercel. Door haar misbruikverleden, suïcidale gedachten en drang tot automutilatie, blijkt Stephanie een complex geval voor jeugdzorg. Ze blijft tegen wachtlijsten aanlopen en het ontbreekt aan gepaste hulp. Jeugdzorg weet niet wat ze met haar aanmoeten en stoppen haar, op vijftienjarige leeftijd, maanden in een isoleercel.



Kinderen in isoleercellen. In Nederland. Na een half jaar hersenbeschadiging. Door jeugdZORG. Mijn.God. #jeugdzorgtapes — Teintje (@martijnsjoerd) April 14, 2022



Toen Stephanie 15 was werd ze door jeugdzorg in een isoleercel gezet, maar ze had juist hulp nodig omdat ze suïcidaal was. Ze zat NEGEN MAANDEN dag en nacht in die isoleercel. Haar vader: "We hadden een heel leuk gezin dat is kapotgemaakt door de overheid." #jeugdzorgtapes — Jasper Verkroost (@_MrWriter) April 14, 2022

Haar vader vertelt dat zij als ouders niet wisten wat er met hun dochter gebeurde. Stephanie vertelt dat de iso haar heeft beschadigd. „Ik weet zeker dat we een heel leuk gezin hadden, maar het is wel kapotgemaakt door de overheid”, vertelt haar vader. „En de isoleercel”, vult zijn dochter aan.



Ik geloof best dat er wat misstanden zijn maar er zijn ook veel gezinnen waarbij het helemaal fout gaat, waarbij Jeugdzorg te laat, of zelfs niet ingrijpt. Jeugdzorg doet ook goede dingen! #jojannekeendejeugdzorgtapes #jeugdzorgtapes #jeugdzorg — Robin Kaljouw (@robinkaljouw) April 15, 2022



Ik ben ook na aflevering 2 misselijk van #jojannekeendejeugdzorgtapes #jeugdzorgtapes. Ik wist dat ik het niet aan kon, maar ik móest het kijken. Wat een flashbacks nu. Na deze docu kan de overheid gewoon niet meer doen of er niets is. En toch doen ze dat.#nederland #jeugdzorg — Yuna Timmermans (@YunaTimmermans) April 14, 2022



En wanneer gaan we het gebruik van de iso in de jeugdzorg strafbaar maken? Wat een bullshit is dit zeg. Dit moet gewoon vanaf morgen ander kunnen. Echt een bende, die jeugdzorg hier. #jeugdzorgtapes #jojanneke — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) April 14, 2022

Wil je aflevering 2 van Jojanneke en de jeugdzorgtapes bekijken? Je vindt die hier.