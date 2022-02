Tirade Johan Derksen in VI Vandaag over 17 miljard winst Shell: ‘Geld naar Groningen en studenten’

Johan Derksen heeft gisteravond in talkshow VI Vandaag fel uitgehaald naar het fors winstmakende Shell. En ook premier Mark Rutte moest eraan geloven. Derksen kan niet geloven dat het geld niet naar mensen gaat die worden vergeten: de ‘gas-slachtoffers’ van Groningen en de studenten met torenhoge schulden.

VI Vandaag-gespreksleider Wilfred Genee gaf Johan Derksen een voorzetje: „Johan, je gaf het bij het intro al aan: ouderen en jongeren hebben het meest last van het huidige beleid.” Derksen mocht los, onder meer op premier Mark Rutte op wie hij vorig jaar maart nog stemde: „Het is niet alleen de toeslagenaffaire waar Rutte een puinhoop van gemaakt heeft. De oudjes krijgen er geen stuiver bij en de studenten zitten met schulden.”



Johan Derksen over ‘genadeloos Shell’

Daarop volgt Shell, waarbij Johan Derksen aan de slachtoffers van de de gasboringen in Groningen denkt: „Ik werd ondertussen ontzettend getriggerd door het feit dat Shell een geweldig persbericht de wereld in stuurde deze week. Dat ze 17 miljard euro winst gemaakt hebben. En het bedrijf hoeft daarover van meneer Rutte heel weinig belasting te betalen. Die 17 miljard winst, daar zijn de aandeelhouders erg tevreden over. Die hebben alle dividend in hun zak gestoken. Dan denk ik ‘jongens, dat is geld voor die mensen in Groningen’. Er is niemand van dat genadeloze bedrijf die op het idee komt van ‘laten we van die 17 miljard nou eindelijk eens die ereschuld aflossen’. En die aandeelhouders hebben er ook schijt aan. Mensen in Groningen zitten er tien jaar op te wachten, daar is Rutte verantwoordelijk voor.”

Johan Derksen vervolgt over studenten: „En dan is er nog de generatie studenten die geen studiefinanciering meer kreeg en schulden moest maken. Wie schulden heeft, kan geen hypotheek krijgen. Als je afgestudeerd bent zit je nu tot je strot in de schulden, het is mensonterend. Nu hebben we een nieuwe minister, een wetenschapper nog wel (Dijkgraaf, red.). Die zegt ‘jongens, alles goed en wel. Ik begrijp dat het allemaal onrechtvaardig is, maar ik heb 1 miljard. Meer heb ik niet, dus alle studenten hebben recht op 1000 euro. Terwijl de schuld een veelvoud is van 1000 euro.”



Studente met schuld van 40.000 euro

Reden van de tirade van Johan Derksen is de aanwezigheid van rechtenstudente Sietske Prosman in VI Vandaag en het feit dat de totale studieschuld in Nederland is opgelopen tot 24 miljard euro. Studenten gingen afgelopen zaterdag nog in protest voor compensatie van het leenstelsel. De studieschuld van Sietske bedraagt 40.000 euro, geeft zij toe. „Zeker moeilijk om verkering te krijgen dan?”, grapt Johan Derksen dan ook wel weer. Sietske moet lachen („ja, en hoe!”), maar is ook bloedserieus als het om haar schuld gaat. Zij woont bovendien in een studentenkamer van 8 vierkante meter voor 550 euro per maand.



Wat wil zij graag, gezien de 1000 euro waar Johan Derksen het over heeft en de volgende generatie studenten die wél weer een beurs krijgt?, wil Wilfred Genee weten. Sietske: „We zijn een organisatie gestart, Studentenprotest heet dat, en hebben 60.000 handtekeningen opgehaald. We dachten ‘we gaan gewoon een plan schrijven met oplossingen’, om er voor te zorgen dat het – alsjeblieft – opgepakt gaat worden. Om een eerlijker compensatie te krijgen voor deze studenten. Op dit moment staan we namelijk 0-1 achter. Wat we nu vooral heel graag willen, is om tafel komen met Robbert Dijkgraaf. Om te laten zien dat we hulp nodig hebben.”

Veel kijkers voor VI Vandaag en Johan Derksen

Johan Derksen eindigde na zijn tirade en de woorden van Sietske niet optimistisch: „Als Dijkgraaf zegt ik heb 1 miljard, dus 1000 euro per student… dan ben je snel uitgepraat.” Positiever kan hij zijn over de kijkcijfers van VI Vandaag. Al meerdere dagen op rij scoort de SBS6-talkshow beter dan de concurrenten Op1 en Beau. Gisteravond stemden bijna 900.000 mensen op VI Vandaag af.