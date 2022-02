De Spaarrekening van Nadia (36): ‘Ik spaar 100 euro met een nettosalaris van 1400 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Nadia (36), die met een nettosalaris van bijna 1400 euro elke maand 100 euro weet te sparen.

Beroep: autoverhuurbedrijf (27 uur per week)

Netto salaris: 1.380 euro

Woonsituatie: alleenstaand in koopappartement

De Spaarrekening van Nadia

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment heb ik 7.252 euro op mijn spaarrekening staan.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben hier op zich heel erg tevreden mee. Graag zou ik weer naar de 10.000 euro willen gaan, maar ik heb het afgelopen jaar veel kosten gemaakt. Allemaal fijne uitgaven, maar daardoor is mijn saldo wel enorm gedaald.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik (probeer) 100 euro per maand te sparen. Ik heb puur gekeken naar wat erin komt en wat mijn vaste lasten zijn. Ik leef vrij zuinig en geef mezelf een vast boodschappenbedrag per maand. Uiteindelijk was de 100 euro per maand het maximale wat ik maandelijks kon wegzetten. Heb ik een meevaller en het geld niet direct nodig, gaat ook dit direct naar mijn spaarrekening.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Jazeker. Ik heb mijn vaste spaargeld en mijn spaarpotjes. Aan het geld wat in mijn spaarpotjes zit, mag ik komen. Hierin spaar ik niet alleen voor bijvoorbeeld een grote uitgave. Ook vind je er een spaarpotje met geld voor cadeautjes, uit eten, kleding, onvoorziene kosten voor het huis, mijn hondje en het openbaar vervoer. Raakt een potje te leeg, zorg ik altijd weer dat dit aangevuld wordt tot een bedrag dat ik graag wil.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ik kan ontzettend goed met geld omgaan en budgetteer alles. Ik geef geen geld uit dat ik niet heb en kan genieten als ik een doel bereikt heb en daardoor weer iets kan kopen wat al lang op mijn wensenlijst stond. Ook kijk ik elk jaar of ik nog op mijn vaste lasten kan besparen.

Die spaarder zat als kind al in mij. Van mijn ouders kregen mijn broer en ik elke vakantie een portemonneetje met tien gulden. Waar mijn broer op dag vier alles al uit had gegeven aan ijsjes, snoepjes en souvenirs, wist ik dat ik in de tweede week van Italië ook nog ijsjes wilde kopen.

Ik zou het niet anders willen. Dat is ook de reden dat ik op mijn 24ste zoveel geld bij elkaar had gespaard en waardoor ik het appartement heb kunnen kopen waar ik nog steeds woon.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou heel graag van mijn appartement naar een woonhuis willen gaan. Maar ondanks dat ik bijna 200.000 euro aan overwaarde op mijn appartement heb, kan ik er niets mee. Dat komt omdat ik in de tussentijd van fulltime naar parttime werken ben gegaan. Hoewel ik nu evenveel verdien als 12 jaar geleden toen ik mijn huis kocht en de hypotheekrente nu een stuk lager is, doen de banken moeilijk.

Het gekke is dat ik er financieel enorm op vooruit zou gaan als ik in een huis zou gaan wonen. Want bovenop mijn huidige hypotheek betaal ik 260 euro aan VVE die dan zou wegvallen. Ik betaal deze extra kosten al twaalf jaar, maar toch scharen banken dit niet onder vaste lasten.

Het is frustrerend dat mijn financiële situatie erop vooruit zou kunnen gaan, maar dat dit tegengewerkt wordt. Je zit eigenlijk vast op je eigen geld. Terwijl je zou denken dat als ik doorstroom, mijn appartement weer vrijkomt voor nieuwe starters.”

Was parttime gaan werken een lastige keuze op financieel gebied?

„Eigenlijk niet. Ik heb besloten om parttime te gaan werken na een burn-out en mijn gemoedstoestand is voor mij veel belangrijker dan een luxe leven leiden.

Daarom ben ik financieel gaan kijken wat er echt binnen moet komen en daarop heb ik mijn uren gebaseerd. Ik mag niet klagen, ik kan gewoon sparen. Oké, ik ga misschien niet iedere week meer uit eten, maar ik heb een heel leuk en gezellig leven. De gemoedstoestand die ik ervoor terugkrijg, is mij zoveel meer waard dan die paar honderd euro die ik anders op mijn bankrekening zou krijgen.”

Wat is je beste spaartip?

„Neem twee rekeningen. Ik heb een rekening waarop mijn salaris en toeslagen worden gestort en waar mijn vaste lasten weer afgaan. Maandelijks wordt er 300 euro van deze rekening gehaald en overgeboekt naar een rekening waar ik mijn dagelijkse uitgaves mee doe en waar ik dus ook mijn spaarrekening heb.

Zo houd ik alles gescheiden, weet ik precies wat ik kan uitgeven en kom ik niet in de verleiding door mezelf meer toe te eigenen. Door alvast te sparen voor bepaalde uitgaven zoals etentjes, heb ik het gevoel altijd geld te kunnen uitgeven als ik dat wil.

Als ik iets nieuws wil kopen, spaar ik er wel echt voor. Zelfs als ik het bedrag dus gewoon op mijn spaarrekening heb staan. Laatst had ik genoeg gespaard om rolgordijnen op maat te laten maken voor twee kamers in mijn huis. Mijn moeder vroeg me waarom ik niet meteen elke kamer aanpakte ‘want ik had het geld toch’. En ja, ik kon het betalen, maar voor mijn gevoel heb ik dat overige geld gewoon niet. Daar heb ik niet voor gespaard.”

Ook (anoniem) meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening. Andere handige artikelen over geld & carrière vind je hier.