Deze landen nemen afscheid van beperkende coronamaatregelen

In Engeland is het niet langer meer verplicht een mondkapje te dragen en ook het gebruik van de coronapas komt te vervallen. Alleen in het openbaar vervoer in Londen is het dragen van een mondkapje nog verplicht.

De versoepelingen werden vorige week al bekendgemaakt door premier Boris Johnson. Hij zei toen ook dat het thuiswerkadvies kwam te vervallen.

De drie regels werden in december ingevoerd vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Deze extra besmettelijke variant heeft geleid tot recordaantallen besmettingen. Er kan volgens de premier worden versoepeld vanwege de boostercampagne. In Engeland is bijna 84 procent van de bevolking vanaf 12 jaar gevaccineerd, 64 procent van hen heeft ook een boosterprik gehad.

Hoewel de meeste coronamaatregelen in Engeland zijn opgeheven, waarschuwt Johnson dat de pandemie nog niet voorbij is. „Iedereen moet voorzichtig blijven”, aldus de premier vanochtend op Twitter. Ook roept hij ongevaccineerden op zich te laten inenten.

The success of our booster rollout, the tireless work of the NHS and the amazing public response means Plan B measures have ended in England today.

The pandemic is not over – everyone should remain cautious, and I urge anyone who hasn’t yet got their vaccine to come forward.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 27, 2022