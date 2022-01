Mooie reacties op erehaag voor genezen Devin Plank bij Ajax – Excelsior Maassluis

Wat een moment voor Devin Plank. Als 20-jarige amateur van Excelsior Maassluis invallen tegen de profs van Ajax is al mooi, maar al helemaal als je acht maanden lang tegen kanker hebt gestreden en dan zo je comeback maakt. Het leverde hem een erehaag bij het betreden van het veld op. Zowel van zijn ploeggenoten als die van Ajax.

Ajax heeft gisteravond in het toernooi om de KNVB-beker de kwartfinales bereikt. Een wedstrijdje tegen Excelsior Maassluis om niets. Met een elftal vol jonge spelers vaagde de formatie van coach Erik ten Hag de goedwillende amateurs met 9-0 weg. Normaal had dit een wedstrijd kunnen zijn, waarbij bussen vol supporters uit Maassluis richting de Johan Cruijff ArenA hadden gereden. En waarop fans een prachtige avond bij ‘hun jongens’ hadden kunnen beleven. De realiteit: door de coronamaatregelen speelde deze achtste finale in het KNVB Beker-toernooi zich in een troosteloos leeg stadion af. Hier zie je de negen doelpunten van Ajax op een rij. Spits Danilo maakte er vier.

Toch een prachtige avond, maar dan voor Devin Plank

Eén minuut voor tijd gebeurde er toch iets heel moois. Excelsior Maassluis-trainer Dogan Corneille liet Devin Plank invallen. Waarom zou je dat doen bij een 9-0 achterstand, zou je zeggen. Maar wat snel duidelijk werd: deze jonge aanvaller worstelde maandenlang met kanker. Vorig voorjaar werd een tumor in zijn kuitbeen ontdekt. Devin Plank onderging operaties en chemokuren en krabbelde langzaam op. Over een paar weken hoopt hij in het ziekenhuis te horen ‘dat hij schoon’ is.



Fantastisch gebaar: spelers Ajax en teamgenoten Excelsior Maassluis maken een erehaag voor de terugkerende Devin Plank 🙏 pic.twitter.com/CFW22K6o2R — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2022

Bij zijn invalbeurt spoedden zijn ploeggenoten van Excelsior naar de zijkant om een erehaag voor Devin Plank te vormen. Ajax deed mee. Onder applaus van iedereen op en naast het veld in de Johan Cruijff ArenA, al waren het niet zo veel mensen, betrad Plank de grasmat. Een bal raakte hij niet, maar een gedenkwaardige terugkeer was het wel. „Mooi, heel leuk”, zei de herstelde voetballer later voor de camera van sportzender ESPN. Binnenkort hoopt hij weer echt op het veld te staan in de Tweede Divisie, gaf Plank aan. „Veel liever dat, dan thuis op de bank.”

Veel kijkers vonden het, als je sociale media bekijkt, bijna net zo mooi als Devin Plank zelf.



Mooi moment in de 90e minuut van #ajaexc Devin Plank van Excelsior Maassluis, die hersteld is van een tumor in zijn been, maakt nog even zijn opwachting en beide teams maken een erehaag om hem te verwelkomen. pic.twitter.com/1m4XhJSz4k — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 20, 2022



Ajax-trainer Erik ten Hag toonde zich na de zege op Excelsior Maassluis tevreden en was onder de indruk van een speciaal eerbetoon aan Excelsior Maassluis-speler Devin Plank. https://t.co/UPEUC4p9jJ — Voetbal International (@VI_nl) January 20, 2022



Football shows what respect is all about:

Players of Ajax and Excelsior applaud a 20 y/o Devin Plank who returned to the pitch for the first time after recovering from cancer. 👏🥇🏆 https://t.co/PTMQIXEvbF — Alex Krumer (@AlexKrumer) January 21, 2022



Het sportschoolgesprek vanochtend bij de 70+vrouwen. “Nou ja, hij deed z’n best. Mooi dat hij die kans kreeg.” M’n wenkbrauwen zaten alweer bijna tegen het plafond, zo hoog opgetrokken. Bleek over Excelsior Maassluis en Devin Plank te gaan. 😌 — Debby Nobel (@DebbyNobel) January 21, 2022



Beautiful what ajax did for Devin Plank when he came back on the pitch after his cameo — Niresh (@Niresh_STJ) January 20, 2022



ahhh wat een emotioneel en mooi moment. de erehaag voor de terugkeer van Devin Plank na zijn ziekte. wat ontzettend mooi!!! geen droge ogen hier hoor! ❤️ #AjayDevgn #ajaexc https://t.co/XE4JyTs7ni — ⚓️ Anita de Rooie Rakkert (@diejerooie) January 20, 2022



resPECt en hopelijk krijgt Devin Plank wanneer hij naar ziekenhuis moet te horen sat hij volledig schoon is verklaard. https://t.co/347hMw9scI — Patrick (@zwollenaar1987) January 20, 2022

Naast Ajax, bereikten deze zeven clubs de kwartfinales van de KNVB-beker: PSV (won gisteravond met 2-1 van Telstar), AZ, NEC, NAC Breda, Go Ahead Eagles, Vitesse en RKC Waalwijk.