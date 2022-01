Kijkers TVOH raken niet uitgepraat over Glennis Grace die kandidaat met grond gelijk maakt

Kijkers zagen vrijdagavond hoe The Voice of Holland-kandidaat Niene met de grond gelijk gemaakt werd door jurylid Glennis Grace. De 23-jarige zong haar eigen versie van het liedje Dangerous Woman. Echt mooi vond Glennis het echter niet en dat liet ze duidelijk weten ook.

„Ik vind dit heftig, want ik vond het echt niet goed”, flapt Glennis eruit als Niene net klaar is. De 23-jarige heeft nog niet eens de kans gehad om zich voor te stellen. „Het ging alle kanten op”, vervolgt het jurylid. „Ik ben gewoon een beetje in shock.”

Glennis: ‘Ik weet niet of je zangles hebt…’

Glennis vond het niet mooi dat de stem van Niene ‘alle kanten’ op ging. „Ik weet niet of je zangles hebt…”, vraagt de coach zich hardop af. „Ik studeer zang”, reageert Niene. Ze zit namelijk op het Conservatorium van Enschede.

Net als Glennis is ook Anouk niet erg onder de indruk van het optreden van Niene. Ze beaamt dat het niet erg goed was. „Er zaten goede stukjes in, waarvan ik dacht: daar zit wat. Maar dan ging het direct daarna weer een beetje mis”, legt ze uit. Anouk ziet het naar eigen zeggen niet gebeuren dat Niene een ‘nieuwe ster’ wordt.

Ondanks dat zou Anouk het wel ‘een giller’ vinden als het volgende optreden van Niene iedereen wel omver blaast. Coach Ali B draaide namelijk wel om tijdens het optreden van Niene en hij zal haar coachen.

Verdeeldheid onder kijkers: kritiek terecht of enorm triest?

Op social media reageren kijkers gemengd het optreden van Niene. Zo laat iemand op Twitter weten het ‘enorm triest’ te vinden hoe Anouk en Glennis samen een 23-jarige de grond in boren. Weer een ander zegt: „Als jij zingt Glennis, ben ik ook weleens in shock! Over alle kanten op gaan gesproken. NEE, NEE, NEEEE.”



Anouk en Glennis Grace, twee volwassen vrouwen, die een gespannen 23-jarig meisje de grond in boren is echt het meest trieste dat ik vandaag heb gezien. Arrogant. Plaatsvervangende schaamte ook. Respect voor Niene! #TVOH #thevoice — Thoiiss (@ThijsH16) January 7, 2022



Als jij zingt Glennis ben ik ook weleens in shock! Over alle kanten opgaan gesproken.

NEE NEE NEEEEEEEEEEEEEEEEEE#tvoh pic.twitter.com/Nb0Iw1vl0T — Jᥲᥒᥱttᥱ (@Gravin_Raaf_) January 7, 2022



In shock? en ik irriteer me, wat studeer je…? daar komt Glennis even achterlijk uit de hoek, lekker afkraken en dan nog Anouk er ff overheen #tvoh Niene, goed dat je bleef staan en voor jezelf opkwam! Men kan ook normaal commentaar geven! — MijnMening (@MijnMen50996798) January 7, 2022

Toch zijn er ook kijkers die het wel eens zijn met de kritiek van Anouk en Glennis. Zo schrijft iemand: „Geweldig Voice-debuut van Glennis Grace, die het gewoon zegt zoals het is.” Een ander vindt ook dat het commentaar van Glennis enorm meevalt.



Geweldig Voice-debuut van Glennis Grace die gewoon zegt zoals het is. Maar dan gaat Nederland los op twitter, en wordt er van alles geroepen wat er niets mee te maken heeft. Triest diep triest. #tvoh #TheVoice — Frits Sparnaaij ❣🙏 (@CommentaryNL) January 8, 2022



