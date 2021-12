Wetgeving tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt aangescherpt

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus gaat voorstellen indienen voor een aangescherpte wetgeving tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder meer verkrachting en online seksuele intimidatie worden sneller strafbaar.

De politie gaat uit van honderden extra opsporingsonderzoeken als de nieuwe wetten eenmaal van kracht zijn, meldt Grapperhaus.

Ondergrens voor strafbaarheid verlaagd

Het kabinet werkt aan modernisering van de huidige wetgeving en er ligt nu een voorstel voor advisering bij de Raad van State. De wetten worden onder meer aangescherpt op het gebied van verkrachting, waarvoor de ondergrens voor strafbaarheid wordt verlaagd. Voorheen waren dwang, geweld en bedreiging een vereiste voor een veroordeling. In de nieuwe wet is het al strafbaar om seks met iemand te hebben in de wetenschap dat de ander dat niet wil. De politie gaat ervan uit dat dit leidt tot 550 extra aangiftes waarvan bijna twee derde tot een opsporingsverzoek leidt. Dat zou een toename betekenen van zo’n 20 procent.

Online seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ook online seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt extra aangepakt, vooral tegen minderjarigen. Nu is het alleen strafbaar om online een afspraak met seksuele intenties te maken met kinderen onder de 16 jaar. In de nieuwe wet is het al strafbaar om „indringend op seksuele wijze” te communiceren met minderjarigen. In dit geval rekent de politie op zo’n 500 extra meldingen, waarbij opnieuw twee derde leidt tot een zaak.

Als laatste dient Grapperhaus ook een eerder aangekondigd wetsvoorstel in dat voorbereidingshandelingen tot het plegen van seksueel kindermisbruik strafbaar stelt. Daarmee wordt onder meer het bezit en het verspreiden van een zogenoemd pedohandboek met tips voor het misbruiken van minderjarigen verboden. Daar komt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op te staan. De voorstellen worden naar verwachting komend voorjaar ingediend bij de Tweede Kamer. Het duurt waarschijnlijk nog tot 2024 voor de wetgeving in werking treedt.