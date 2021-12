Plakshot grote hit: coronaveteranen blikken in 2070 terug op nu (en Hugo de Jonge)

Coronaveteranen in 2070 die terugblikken op nu, corona, mondkapjes, Hugo de Jonge en meer. Het blijkt een idee van Plakshot dat aanslaat en is daardoor inmiddels een grote hit.

Roel Maalderink maakt Plakshot voor de VPRO. In het programma bespreekt hij door middel van straatinterviews, sketches en parodieën de actualiteit. Dit doet hij vanuit zijn eigen woonkamer, met zijn broer. Op NPO3 is het geen enorme hit. De uitzending van zondag trok bijvoorbeeld 145.000 kijkers. Maar de aflevering die zich afspeelt in het jaar 2070 en gaat over corona, is wél een klapper.

Plakshot over coronaveteranen: 1,5 miljoen views

Het filmpje over coronaveteranen uit het satirische Plakshot wordt de afgelopen dagen opvallend vaak gedeeld op sociale media. De video is op YouTube, TikTok en Twitter al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken.

Veel BN’ers reageren enthousiast op het filmpje. Onder anderen voetbalster Merel van Dongen, actrice Imanuelle Grives en oud-politicus Klaas Dijkhoff hebben de Plakshot-sketch inmiddels gedeeld.



Zondagavond was de laatste aflevering van Plakshot. Er komt een tweede seizoen, maakte producent Human Factor al bekend. Zeker na het succes van de corona-aflevering natuurlijk.

Hamsteren en Hugo de Jonge volgens mensen uit 2070

In die veel bekeken video laat Roel Maalderink zien hoe ouderen in het jaar 2070 terugblikken op de coronaperiode van nu. Ze halen herinneringen op aan het hamsteren en de ‘wereldberoemde’ gebarentolk Irma Sluis, maar ook Hugo de Jonge en andere ‘trauma’s’ komen voorbij.

Het is – vinden we bij Metro in elk geval – werkelijk hilarisch. Zo wordt Emma (68) ‘overlevende’ genoemd. Ze herinnert zich nog goed dat haar vader haar naar beneden riep omdat de minister-president op de televisie kwam. Het hamsteren Irma Sluis vergeet ze echt nooit meer. Veteraan Lex (88), met een pak vol onderscheidingen: „En toen kwamen de Duitsers. Die namen de IC-patiënten mee. Hele aardige jongens.”

Vervolgens wordt het dragen van een mondkapje nagedaan. En hoe sommigen dat verkeerd deden. „Die hebben we na de crisis meteen uit hun huizen gesleurd en kaal geschoren.” Het grootste trauma? „Hugo de Jonge. Daar werd bij ons thuis niet over gesproken.” En… nou, kijk zelf maar natuurlijk! Hier is de video van Plakshot op YouTube te zien.