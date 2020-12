Hartverwarmend: de állerleukste kerstreclames van dit jaar

De feestdagen knappen uit elkaar met leuke, liefdevolle momenten waar je het hele jaar lang naar uit kunt kijken. Gezelligheid, lekker eten, cadeautjes, de boom versieren: noem het maar op. Niet te vergeten zijn ook de kerstreclames, iets waar bedrijven vaak heel veel voor uit de kast trekken. Zo ook dit jaar. Een rijtje van de beste, leukste of mooiste kerstreclames. Op willekeurige volgorde.

Lego: And I think to myself…

Een musical-reclame, zo kun je de kerstvideo van Lego het best beschrijven. In de video zie je mensen uit verschillende gezinnen What A Wonderful World van Louis Armstrong zingen, maar dan met een twist. „Mijn paard is blauw”, zingt een meisje bijvoorbeeld, terwijl haar moeder een blauw paard ziet verschijnen in de woonkamer. Telkens zingen de kinderen over hun cadeautjes, waarna ze prompt verschijnen. Sommige cadeaus maken zelfs de muur kapot. Voor de ouders even schrikken, maar voor de kinderen vooral veel lol.

Disney: De Magie van Samen Zijn

Reclame? Dat is misschien het verkeerde woord voor de magie die Disney dit jaar tevoorschijn heeft getoverd. ‘De Magie van Samen Zijn’ is eerder een prachtige, korte film. In de video zie je het verhaal van een kleindochter en haar oma, en hoe zij samen kerst vieren door de jaren heen. Vroeger en nu, de oma en haar kleinkind worden met elkaar verbonden door familietradities.

Wist je er dit jaar ook een Disney-adventskalender is? Ideaal voor Disneyliefhebbers. De parken zij nu natuurlijk dicht, dus op deze manier kun je alsnog een stukje Dinsey-magie bij je in huis halen. Kunst- en knutselwerk, kerstrecepten, video’s, shows: het zit er allemaal in. Hier kun je de kalender (en bijbehorende verrassingen) bekijken.

Waitrose & John Lewis: Give A Little Love

Eentje uit Engeland, maar zeker niet minder leuk. Sterker nog, bij onze overburen zijn de kerstreclames van warenhuis John Lewis elk jaar een hit. Sommige mensen vinden zelfs dat kerst nog niet begonnen is als John Lewis nog geen reclame heeft gemaakt voor de feestdagen. Ook dit jaar is het weer hartverwarmend: Give A Little Love.

„Wij geloven dat de wereld een stuk beter zou zijn als iedereen elkaar wat meer liefde geeft”, schrijft John Lewis. De reclame begint met een jongetje wiens bal in de boom vastzit. Een behulpzaam meisje haalt hem er uit met haar paraplu, waarna de jongen zelf ook wat liefde verspreid. Het is eigenlijk een sneeuwbaleffect: iedereen geeft een stukje liefde door. Kunnen we zeker gebruiken dit jaar.

Coca-Cola

Die grote rode truck van Coca-Cola, die is best wel iconisch. Zeg je kerst, zeg je de Coca-Cola truck. Maar dit jaar pakt het frisdrankmerk het iets anders aan. In de kerstreclame zie je het verhaal, of eigenlijk het avontuur, van een vader die er alles aan doet om het verlanglijstje van zijn dochter op tijd bij de kerstman te bezorgen. „Geef dit jaar iets dat alleen jij kan geven”, staat in de beschrijving. „Of dat nou face-to-face of via een awkward videogesprek is, tijd maken voor je geliefden is wat kerst zo bijzonder maakt.”

Walmart: Joy Begins Here

Ook nog eentje vanuit de Verenigde Staten, van Walmart. Daar blijven ze nog even in de verkiezingen-sfeer, want een teddybeer geeft een wervende speech over hoe hij dit jaar meer mensen blij zal maken. „Die mensen daarbuiten hebben wat kerstmagie nodig. Dit is jullie tijd om te shinen“, zegt de beer tegen het andere speelgoed in de winkel. Wat er daarna gebeurt, is nogal Toy Story-esque: al het speelgoed in Walmart komt tot leven en beweegt zich richting de beer. „Knuffel ze totdat er een lach op elk gezicht te zien is.” Zal het ze lukken, dit jaar?

